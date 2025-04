Voulgaris comparte la indignación de la afición del Castellón y el árbitro lo recoge en el acta

El Castellón disputó contra el Albacete el segundo de los tres partidos seguidos en casa entre semana. Como ocurriera en el primero contra el Deportivo, la afición mostró su rechazo a las fechas y los horarios incómodos. El mensaje que impulsó el Fondo1922, con hojas repartidas en los asientos, fue claro: NO.

No al fútbol entre semana... y menos con estos árbitros.

Esta protesta colectiva, que también incluyó cánticos, no estuvo reñida con el apoyo al equipo. Tal y como ocurriera en los dos anteriores desplazamientos, a Cartagena y València, y durante toda la temporada, la afición sigue empujando. Este viernes, 10.538 espectadores, según la cifra oficial, se dieron cita en el SkyFi Castalia.

La queja de Bob, en el acta

A la conclusión, y en vistas de cómo se había desarrollado el choque con una serie de decisiones arbitrales tan extrañas como discutidas, el albinegrismo al unísono mostró su disconformidad. La afición, los jugadores, el entrenador Johan Plat... y también el presidente Bob Voulgaris, que bajó al terreno de juego para mostrar su enfado al colegiado. El historial de decisiones en contra que lleva el Castellón esta temporada está lastrando su puntuación de manera evidente en la pelea por la permanencia.

Posteriormente, el árbitro González Díaz recogió este incidente en el acta: «Una vez finalizado el encuentro, el presidente del club D. Haralabos Voulgaris entra al terreno de juego para darme la mano y se encara a mí de forma violenta en señal de disconformidad por una decisión arbitral en los siguientes: ‘This is a fucking disgrace! I have never seen something like this before!’».

Acta. / RFEF

Nueva pelota

En otro orden de cosas, LaLiga presentó la pelota oficial para el tramo definitivo de la temporada. Este curso, por vez primera en la historia de Primera y Segunda, se utilizarán tres esféricos diferentes en un solo campeonato. Eso sí, de la misma marca. El nuevo balón, de color rojo y con detalles blancos y azules en forma de rayas, se estrenó a nivel nacional justo en el partido de anoche. Para gustos, como siempre, colores.

La ‘fan zone’

La fan zone de la plaza Teodoro Izquierdo volvió a reunir a un buen número de orelluts. No faltaron las actividades como el pintacaras y una variada oferta gastronómica, además de productos de la Tenda Albinegra. Por fortuna, la lluvia no hizo acto de presencia hasta más tarde y los madrugadores pudieron hacer la previa en condiciones.

Buen ambiente en el Castellón-Albacete... pese al horario / Kmy Ros

Próximo partido (y el filial)

El Castellón afronta una larga semana con muchos días hábiles para preparar la siguiente jornada. Los de Plat visitarán al Racing de Santander, uno de los candidatos al ascenso, el domingo a las 16.15 horas. Para compensar la ausencia de fútbol durante el fin de semana, este sábado asoma la opción del filial albinegro. El Castellón B, que es líder y está peleando por el ascenso a Segunda RFEF, visita hoy al Villarreal C. La cita, en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza, a las 11.00 horas.