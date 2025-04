Isra Suero, el (des)tapado del Castellón

Sus dos primeras temporadas en las filas del CD Castellón bien podrían calificarse de discretas, pero a Israel Suero (Madrid, 12 de abril de 1994) quizás le faltaba llegar a pisar la Segunda División española para explotar. Y eso es lo que está pasando en el presente curso liguero, en el que el centrocampista madrileño se ha destapado como un grandísimo goleador. Tanto es así, que con once tantos es el pichichi del conjunto albinegro, y no solo eso: está en el top-10 de máximos realizadores de la categoría de plata, codeándose con otros futbolistas como Yeremay (Deportivo), Arana (Racing de Santander) o Uzuni (Granada), entre otros.

Los dos últimos goles anotados en el encuentro del pasado viernes en el SkyFi Castalia ante el Almería fueron clave para lograr tres puntos importantísimos en la pelea por la salvación (4-1) y, curiosamente, llegaron desde el banquillo porque ese fue el primer encuentro en el que Johan Plat le privó de la titularidad ante su afición.

Suero esperó paciente su oportunidad y, cuando el técnico neerlandés lo requirió en el segundo tiempo, salió para revolucionar un encuentro que había empezado mal, con el gol de Nico Melamed en el minuto 18, pero que habían encarrilado después Moyita al empatar en el 30 y Camara al remontar en el 66. El madrileño fue letal y transformó dos de las ocasiones que tuvo en los minutos 71’ y 82’.

Esos dos tantos son solo dos muestras del gran rendimiento ofensivo que está evidenciando el centrocampista albinegro, cuyos números hablan por sí solos: 11 tantos, 10 goles desde dentro del área, 19 tiros a puerta, 1 asistencia, 25 regates exitosos y 34 partidos jugados. Suero es, sin lugar a dudas, el líder de un vestuario que cree firmemente en mantenerse la próxima campaña en Segunda División, donde si no pasa nada o el mercado da un giro inesperado el próximo verano seguirá el centrocampista albinegro, renovado hasta junio de 2027 en febrero de este mismo año, cuando ya destacaba como uno de los hombres más en forma del plantel de la capital de la Plana.

Llegada a Castalia

Suero llegó al Castellón en enero de 2023 como una apuesta personal del custodio y presidente del club, Bob Voulgaris. Procedía del SV 07 Elversberg, de la tercera categoría en Alemania, con el que entre 2018 y 2022 disputó 115 encuentros y marcó 51 goles, siendo partícipe del ascenso del club alemán a la 3.Liga. Justo antes de llegar a la capital de la Plana había participado en once encuentros en la primera vuelta, con tres goles y dos asistencias. Y algo debió ver en él, y en el big data, Voulgaris, quien tuvo muy claro que Suero tenía que vestir la elástica albinegra y que acabaría siendo un puntal para el equipo. De hecho, tras sus dos primeras campañas en las filas del equipo orellut Suero no alcanzó la regularidad esperada y el presidente del Castellón incluso llegó a salir en su defensa en una rueda de prensa a la conclusión de la campaña 2023/24, explicando que se había fichado a Suero para que hiciera pareja con Jesús de Miguel, pero que la dupla no había jugado junta lo que se pretendía y esa circunstancia había sido decisiva.

Sus inicios

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y del Atlético de Madrid, el mediocentro albinegro también militó en el Rayo Majadahonda en Tercera División (2013/14), después firmó por el Rayo Vallecano B para competir en la misma categoría (2016/17), pero fue cuando hizo las maletas y se marchó a Alemania, concretamente al CSC 03 Kassel, cuando empezó a dejar entrever el afinado olfato goleador que tenía, anotando 57 goles en cuatro temporadas y media en la Regionalliga, la cuarta división del fútbol en la Liga alemana.

Su buen hacer le sirvió para dar un salto cualitativo en su carrera y firmar en el verano de 2017 por el Eintracht Stadtallendorf, participando con seis goles en 35 partidos disputados. Suero se sentía futbolista, pero no acababa de ser feliz lejos de España, por eso cuando se le presentó la ocasión pidió salir.

Los jugadores del Castellón celebran uno de los dos goles marcados por Suero ante el Almería el viernes. / Erik Pradas

En Castelló, con Albert Rudé en el banquillo apenas tuvo protagonismo en su primera campaña en Primera RFEF, pero fue con Dick Schreuder con el que pulió su forma de jugar a fútbol, creció tácticamente y mejoró mucho físicamente. Se adaptó a las exigencias del técnico neerlandés y a su curioso estilo de juego.... Y empezó a brillar como orellut.

Israel Suero es abrazado en plena emoción tras anotar ante el Almería. / Erik Pradas

Ahora, en Segunda División, nadie tiene que explicar quién es Isra Suero. El 4 del Castellón. Un menudo centrocampista que corre como un rayo y que no se cansa de marcar goles. De momento, ya son once los que lleva, pero si mantiene el ritmo mostrado hasta ahora, sus cifras de goles y asistencias a buen seguro aumentarán en las próximas semanas. Él lo necesita para poner el broche a una gran temporada a nivel personal, y el Castellón lo necesita a él y a sus goles para conseguir el anhelado objetivo de continuar en el fútbol profesional el año que viene.