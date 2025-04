Johan Plat: "No he reconocido a mi Castellón hoy"

Johan Plat no se mostró nada satisfecho con su equipo tras la derrota sufrida en La Rosaleda de Málaga en un duelo en el que los malacitanos se llevaron el gato al agua por la mínima con un tanto de Chupete.

Insatisfacción

"No estoy contento con la primera aparte, como salíamos desde atrás a la hora de construir tuvimos problemas, tuvimos las mejores ocasiones, en la segunda parte, también lo hemos intentado, hemos tenido opciones pero hoy eso no fue suficiente".

Equipo desconocido

"He tenido el mismo sentimiento, no he reconocido a mi equipo, estuvimos inseguros con balón mucha distancia entrelineas, somos a buenos en construir desde atrás, hoy no fue así".

Derrota merecida

"Al final, ellos se merecen la victoria, la han querido de verdad, es cierto que hemos tenido ocasiones pero tenemos que mejorar".

Se gana el goal average

"Es positivo el goal average, veníamos a por la victoria, estoy decepcionado por no conseguirla y no puedo mirar otras cosas ahora".