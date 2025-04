CD Castellón | Las lecciones que deja el tropiezo en Málaga

La euforia que generó el contundente triunfo sobre el Almería se marchitó con la derrota albinegra en Málaga. Fue un regreso a la realidad. El tropiezo del Castellón en La Rosaleda deja un reguero de lecciones para los pupilos de Johan Plat que, más allá de resultado, rindieron muy por debajo de su nivel contra un rival directo en la pelea por la permanencia.

La salvación no está asegurada

Así las cosas, la derrota en Málaga envía en primer lugar un recordatorio sencillo para los orelluts: la permanencia todavía no está asegurada. Con 46 puntos y a falta de cinco jornadas, el Castellón es 16º en la tabla, igualado con el Málaga y con seis puntos de margen respecto al Eldense, que fija la línea con el descenso. Entre medias, asoma el Real Zaragoza, con 42.

Por delante, a un punto, está el Sporting. Precisamente, el próximo rival de los albinegros (lunes, 20.30 horas, SkyFi Castalia).

Cualquiera puede con cualquiera

De la misma manera que el Castellón arañó un empate en Santander (contra un candidato al ascenso directo) y goleó al Almería (que sigue pugnando por el play-off), el equipo de Plat puede dejarse puntos contra equipos a priori más asequibles. En una de las señas de la identidad de la categoría, donde la igualdad impera y los pronósticos a menudo se tuercen en la práctica.

El apagón en Málaga recordó al sufrido con el casi descendido Tenerife. El Castellón también se ha dejado puntos con los dos últimos de la clasificación: en la primera vuelta empató con el Ferrol y en la segunda lo hizo en Cartagena. En tres de los cuatro partidos reseñados, el Castellón (que es el quinto más goleador de la categoría) fue incapaz de marcar un tanto.

Sin idea no hay premio

Hay equipos que no necesitan jugar del todo bien para ganar partidos, pero el Castellón no es uno de esos. Cuando juega mal, pincha; y cuando juega bien, no siempre gana.

En busca de más competitividad, la inclusión de un cuarto defensor en algunas de las fases del juego ha sido una de las señas de Plat desde que está al mando. Casi siempre ha sido Escobar. Tras un periodo de aclimatación, y con el añadido de la larga inactividad que arrastraba, el rendimiento del paraguayo ha estado repleto de altibajos.

Por el momento, está siendo más lo que se quiere ver en él (solidez, jerarquía, aplomo) que lo que está ofreciendo en realidad. No parece del todo ajustado a la posición de central, tanto a la hora de perfilarse como de marcar (fue habitualmente lateral en su carrera) y los rivales tratan de provocar con su presión que sea él quien inicie la salida, en lugar de Alberto. Las dos cuestiones provocaron su temprana sustitución en Málaga.

El factor campo pesa

Se notó en el SkyFi Castalia contra el Almería y se notó, a la inversa, en La Rosaleda de Málaga durante el duelo. En el tramo final de la temporada, el factor campo pesa de veras y la afición albinegra estará como siempre a la altura de la exigencia.

Máxime, con los tres partidos que quedan en casa: el Castellón recibirá a Sporting, Eldense y Zaragoza, tres equipos implicados en la zona baja.