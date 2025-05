Castellón-Sporting: Hay que llegar a 50 puntos

Asier Garitano, entrenador del Sporting y próximo rival del Castellón (lunes, 20.30 horas) concretó este sábado las cuentas que manejan para la permanencia. El también extécnico albinegro dijo que hay que llegar a los 50 puntos porque «la categoría es muy peligrosa».

A falta de cinco jornadas, el Castellón y el Sporting (que no podrá contar con Gelabert, referencia ofensiva y baja de última hora por unas molestias) saltarán al césped del SkyFi Castalia con 46 y 47 puntos, respectivamente. Cerca de un objetivo que todavía no está abrochado. Habrán cruzado el fin de semana pendiente de los resultados de los rivales directos.

Este sábado, el Málaga ganó al Granada (1-0) y alcanzó los 49 puntos, cifra que manejan Eibar y Cádiz. El domingo juega el Eldense, que fija el límite del descenso con 40 y visita al Almería. También compite el Zaragoza (42), a domicilio en Ferrol.

Garitano elogia a los albinegros

Así las cosas, Garitano, aunque reconoce que el Sporting está "mejor ahora que hace tres semanas", rehuyó de cualquier tipo de exceso de confianza, y aseguró que "será difícil lograr el objetivo" en un momento en que el equipo, con sus 47 puntos, puede alcanzar el objetivo de los 50 con una victoria más.

En ese sentido, Garitano afirmó que ni él mismo creía que "el Sporting se iría a 8 puntos del descenso en tan poco tiempo".

En una semana diferente a lo habitual, con el partido ante el Castellón de lunes cerrando la jornada en el SkyFi Castalia, Garitano aseguró que "no hay excusas" y que el equipo "llega preparado en muy buenas condiciones". Sobre el Castellón, que también busca certificar la permanencia, Garitano destacó que "es un equipo muy atractivo de ver, rápido y dinámico", con variedad de sus futbolistas, pero con "una estructura clara".

Su etapa en Castellón

"Fue una experiencia muy buena, en un momento difícil con una buena afición que vive el fútbol. Estuvo mal gestionado y lo sufrió la afición. Cuando haces las cosas mal, lo normal es defender. Me llevo haber trabajado con grandes entrenadores. Me tocó quedarme con un grupo que me enorgullece haber tenido, una experiencia más. Encantado de vivir un partido así con una gran afición de fútbol».

Por último, Garitano hizo un repaso a la enfermería y adelantó que "Gelabert no estará en Castellón por una pequeña molestia", pero sí ha valorado la importancia de "poder recuperar a Gaspar" y el retorno de Guille Rosas, "que ha entrenado bien", tras unas molestias que lo dejaron fuera la pasada semana ante el Cádiz.

Entrenamiento en Orpesa

El Castellón, por su parte, se ejercitó este sábado en Orpesa y el domingo repetirá, pero en el SkyFi Castalia. Tras la sesión, el técnico Johan Plat comparecerá ante los medios.