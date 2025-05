Las frases de Johan Plat en la previa del Castellón-Sporting

Cómo se maneja la presión del final de temporada

"Lo importante es centrarnos en nosotros y en todo lo que podemos hacer. Del último partido (la derrota en Málaga) no salí contento, pero hasta ese momento lo estábamos haciendo bien. Mañana tenemos la oportunidad recrear la atmósfera del último partido en casa (la victoria contra el Almería)".

Jugar antes o después de los rivales de la zona baja

"No tengo preferencias. Estamos muy ocupados con lo que tenemos que hacer, que mejorar.... No me centro en los partidos de los demás. Obviamente veo los resultados, pero no debemos, y los jugadores tampoco, gastar más energía en calcular puntos, etc. Debemos estar centrados en el trabajo y todo irá bien".

El apoyo de la afición

"Hace dos semanas se pudo sentir esa energía por todos lados, desde el recibimiento y durante todo el partido. Ayuda mucho, como ayudó al Málaga la semana pasada. Es algo muy especial para el equipo. De veras empuja al equipo. Fue fantástico de ver".

Encajar el primer gol del partido

"En muchos casos fueron momentos, errores extraños. En muchos partidos empezamos bien, creamos las primeras ocasiones.... No es algo que tenga en mente constantemente, pero sí algo que debemos que cambiar, porque encajar el primer gol lo dificulta todo, el rival tiene un plus de energía, trata de parar el partido.... Queremos marcar el primer gol y seguir atacando".

El ánimo del grupo tras la última derrota

"El equipo está bien. Sabe que tiene que demostrar una reacción después del último partido. (Sin novedad con las bajas: Salva Ruiz, Cipenga, Mamah y Douglas Aurélio)".

El valor de cada punto

"Cada partido es importante, pero el de mañana es un partido muy importante para dar un gran paso y subir puestos en las clasificación".

El Sporting de Gijón

"Desde que cambiaron de entrenador han sacado seis puntos de nueve. Han cambiado algunas cosas y les han funcionado. Tienen jugadores de gran calidad y será un partido complicado".

¿Preferiría no jugar contra rivales directos?

"Todos los equipos en esta Liga son de calidad, cualquiera puede ganar a cualquiera y los partidos son difíciles siempre. No es algo en lo que tenga preferencia".