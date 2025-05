Plat califica de "partido loco" el triunfo frente al Sporting que supone "dar un paso hacia la permanencia"

El técnico de CD Castellón Johan Plat compareció en la sala de prensa del SkyFi Castalia tras el importante triunfo conseguido por su equipo frente al Sporting de Gijón.

Partido loco

"Ha sido un partido loco, tuvimos un buen comienzo, con control, marcamos el primer gol, cometimos un error, y tras eso, sufrimos la lesión de Moyita, con eso nos perdimos un poco, aunque hemos reaccionado con el 2-1. Tras el descanso anotamos dos goles, jugamos fantástico y en la recta final nos complicamos. Somos merecedores del resultado y es un gran paso para conseguir la permanencia".

Con los pies en el suelo

"Es un gran paso pero queremos más, queremos quedar lo más arriba posible, ganar más, no estamos salvados aún y el siguiente partido es muy importante".

La infuencia de Suero

"Creo que tras el cambio de Suero queria jugar más hacia arriba, adelantar posiciones, salíamos lento desde atrás, con el cambio reaccionamos. No ha sido un partido abierto tras el 2-2, pero tras el 4-2 teníamos que defender mejor, nos hemos complicado, hemos tenido suerte al final pero se ha complicado por errores nuestros".

Cambio de sistema

"Queríamos mantener en el campo a Cala, jugamo con el 4-4-2, no quería cambiarlo, quería mantener la presión hacia adelante. Los cambios no han estado bien, pero no se descontroló por eso el partido, de hecho al final controlamos bien el duelo. Estoy enamorado de los jugadores, tenemosd una mentalidad ofensiva pero hay que ser más inteligente. No estuvimos bien con cuatro en defensa, luego con tres fuimos más a la presión, tuvimos más control, no hemos regalado, no quería ir atrás pero tras el 4-2 iban demasiado arriba algunos jugadores. Para mi ha sido un tema de mentalidad, estamos todos unidos".

Nervios en la recta final

"He sentido lo mismo que la afición, estaba nervioso, pero tratas de mantener la calma, organizar a los jugadores, hemos jugado como sabemos. En el partido ante el Levante hubo ese cambio de mentalidad. Es fidícil por la presió pero los jugadores saben como tienen que jugar y defender".

Partido completo en la zona de ataque

"Vimos oportunidades de Mabil y Cala por bandas, Raúl marcó dos goles, y estos jugadores llevaban tiempo sin jugar ahí. Tal y como hemos jugado ha surtido efecto la estrategia y hemos conseguido cuatro goles magníficos".

Continuará en el banquillo

"Estaré aquí la próxima temporada, todos los clubs preparan las temporadas ya pero hay que seguir partido a partido porque no estamos salvados todavía".