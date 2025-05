El jugador que amenaza la salvación (esta semana) del Castellón

Joaquín Panichelli, cedido por el Alavés, es una de las sensaciones de la categoría: 20 goles y dos asistencias. El estilete del Mirandés viene de decidir en Eibar con un remate inverosímil en el minuto 90.

Está lejos de los 27 tantos de Luis Suárez (Almería), pero el impacto de Panichelli (los mencionados 20 goles y dos asistencias), al frente del Mirandés, está siendo superior al del delantero colombiano.

Así lo explica

El argentino, cedido por el Alavés, viene de marcar el tanto del triunfo de los burgaleses en Eibar en el minuto 90 con un remate inverosímil (como se observa en la imagen, elevándose dos metros).

«Cuando veo que sale [la pelota], metí un buen salto y me quedé con el pie cómodo para asegurar», explicó. «Yo, con la cabeza, tengo mucha confianza, pero en ese momento me quedó adelante el balón y creo que no llegaba», añadió. «Era poner el pie, porque veía que el balón de Postigo no iba directamente a gol», profundizó. «Por eso, también dudé del fuera de juego, pero al final estaba todo correcto», acabó de exponer.

El recuerdo del SkyFi Castalia

Panichelli, que ha metido siete goles en los últimos nueve encuentros (solamente se ha quedado sin marcar frente a Racing de Santander y Zaragoza), ya chafó al CD Castellón en el SkyFi Castalia, anotando un doblete en el 1-3.