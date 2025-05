Las frases de Johan Plat en la previa del Mirandés-Castellón

Las claves del partido

"Espero dos cosas. Una posibilidad es que nos jueguen hombre a hombre y sea un partido más directo, pero ellos son buenos también bloque bajo y pueden optar por ello. Estamos preparados para las dos opciones"

Una posible desconexión

"No estamos salvados todavía. Con lo que he visto esta semana no necesito motivar al equipo. Está fantástico, muy motivado, ha entrenado muy bien. Como dices, es buen momento para ganar a un equipo top a domicilio. Estamos motivados y con ganas de que llegue el partido".

Menos presión tras el último triunfo

"No creo que debamos cambiar. Tenemos que seguir queriendo ganar cada partido. Es verdad que en la mente de los jugadores puede jugar un papel, que puedan salir más libres para jugar lo mejor que saben. En el último partido sentí en algunos momentos más tensión porque había que ganar. A veces es complicado, pero a ver si podemos convertir esa libertad en algo bueno".

La baja de Chirino

"Tenemos más opciones para preparar el partido. Podemos resolver jugar con diferentes estructuras, tres o cuatro defensas, tenemos futbolistas suficientes. A veces depende también del rival, es todo lo que podemos decir".

El Castellón recuperará a Salva Ruiz y Cipenga. También están disponibles Moyita y Calatrava tras los golpes sufridos contra el Sporting. Así, serán baja el sancionado Chirino y los lesionados de larga duración Mamah y Douglas Aurélio.

Ningún triunfo por 1-0

"Ganar 1-0 también está bien. Quizá sea un poco de casualidad. Queremos marcar el máximo número de goles posibles y podemos mejorar defensivamente, también en las transiciones. Sería positivo tener una portería a cero. Se puede combinar con la creación de ocasiones. Es lo que buscamos".

El exceso de riesgo en la última jugada contra el Sporting

"Lo he vuelto a ver y no es algo que me haga muy feliz, pera ser honesto. Lo hemos enseñado al equipo y lo he hablado con los jugadores. Vimos algo parecido con el Barcelona en los últimos minutos contra el Inter: el tiro de Lamine, la distancia entre líneas... Ese tipo de elecciones. Para nosotros está claro que debemos ser más cuidadosos en esas situaciones. No solo cuando estamos 4-2 arriba. Estar más juntos, más compactos... No creo que sea buena idea correr con ocho jugadores y dejar un seis contra dos a la espalda. Es algo muy importante en lo que debemos mejorar".

Combinar el desarrollo con la competición

"Tratamos de ganar partidos y al mismo tiempo desarrollar jugadores para el futuro. Cuando entré, la situación era complicada, con cuatro derrotas, y teníamos un poco más el foco en conseguir victorias. Tampoco he tenido una pretemproada para implantar lo que querría hacer, y eso lo tendremos en la próxima. Ahora no es algo que vayamos a cambiar si estamos salvados o no, el objetivo es competir y a la vez hacer progresar a los jugadores".