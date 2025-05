Mirandés-Castellón: La salvación tendrá que esperar una semana más (3-2)

Tendrá que ser el próximo domingo, 18 de mayo del 2025. Deberá ser en el SkyFi Castalia, dentro de siete días, a las 18.30 horas, cuando el CD Castellón certifique la salvación matemática. Basta el empate contra el Eldense, independientemente de lo que los alicantinos hagan este domingo por la tarde, en el Nuevo Pepico Amat, ante al Málaga, después de que el Castellón desperdiciase la bala de esta semana. Obligado esta jornada a mejorar el resultado del equipo de José Luis Oltra, echó por la borda sus opciones en una segunda mitad en la que fue a menos.

Raúl Sánchez, a punto del descanso, niveló el 1-0 en un primer tiempo francamente bueno de los albinegros. En el segundo, el Mirandés fue superior. La última reacción llegó ya sin tiempo de igualar.

El once

Respecto al once inicial del pasado lunes, Johan Plat maniobró con Óscar Gil para suplir al sancionado Daijiro Chirino. Además, Albert Lottin en lugar de Juan Escobar fue el otro movimiento para intentar el asalto de Anduva, el estadio más inaccesible esta temporada, con solo un triunfo foráneo. Dentro del sistema tan flotante, de partida era un 4-3-3, destacando al francés como lateral derecho.

No se demoró mucho el Castellón en hacerse con el mando del encuentro, asomándose con frecuencia al área local. Faltaban ajustar las conexiones, como la que, a los 11 minutos, permitió el tiro de Ousmane Camara. El problema es que no fue lo suficientemente limpio y el remate del guineano, aunque apuró a Raúl Fernández, no acabó en las redes.

Mirandés-Castellón: La salvación tendrá que esperar (2-1) / LALIGA HYPERMOTION

De repente, el 1-0

El Mirandés estaba sometido (su rival le doblaba la posesión), pero el equipo jabato ha llegado donde está por su capacidad de adaptarse a las circunstancias. Para conexión, la de Joaquín Panichelli y Urko Izeta, que sacaron petróleo tal y como estaba la tarde para el 1-0 (minuto 24). Un gol ayudado, además, por un rebote afortunado en Alberto Jiménez.

Esta película ya le hemos visto antes. Y más de una vez. Baño del Castellón y marcador en contra a la más mínima desatención. Poco que reprochar, viendo la reacción fulgurante... sin premio inmediato. Raúl Fernández le negó el 1-1 a Camara y, en un saque de esquina, el poste frenó a a Raúl Sánchez.

De la fallida chilena de Izeta a un hurto en el que a Camara le faltó ubicar por el retrovisor a un solitario Raúl, el animoso primer tiempo encaró los 10 minutos previos al intermedio. Los albinegros sumaron a su repertorio los remates desde la media y la larga distancia. Así lo probó Óscar Gil, de nuevo con la acertada respuesta del guardameta local.

Justo 1-1

Resultaba increíble e inexplicable que el Castellón fuera perdiendo... hasta que encontró la justa recompensa. Lottin, con un decidido pase que hizo trizas las líneas locales y enmendaba la tibieza con la que se había mostrado en algunas acciones (como la del tanto de los burgaleses) puso a correr a Thomas van den Belt, quien no pudo definir en la porfía con Juan Gutiérrez, pero sí vio a Raúl Sánchez a su izquierda, igualando éste sin oposición en el minuto 44.

El partido había comenzado con lluvia y se reanudó con el sol luciendo en Anduva. Alumbró el pletórico arranque del Mirandés, con un doble testarazo, primero de Mathis Lachuer que escupió el poste y, en la continuación, el elevado de Hugo Rincón, en los primeros 120 segundos. Un doble avisó que espabiló a las huestes de Plat, que crecieron tímidamente con un cada vez más entonado Lottin. Van den Belt no encontró los tres palos en su remate, pero el Mirandés estuvo cerca de castigar otro despiste: Pablo Tomeo, en un córner, remató casi bajo los palos, pero entre Gonzalo Crettaz y el travesaño conservaron la paridad en el marcador. No por mucho tiempo.

De nuevo por detrás

Fue en ese momento cuando Plat agitó al equipo: Isra Suero y Jesús de Miguel por Álex Calatrava y Ousmane Camara. El Mirandés se estiró, más de lo que lo había hecho en el primer tiempo. Tomeo no había acertado antes, pero ahora el central remató solo, en el punto de penalti, una falta con música de Alberto Reina en el minuto 69.

Este tanto, a diferencia del primero, afectó más a los orelluts. Joel Roca se filtró y un par de acciones a balón parado causaron estrés.

A un cuarto de hora del final, el Castellón, con Gonzalo Pastor y Salva Ruiz (reaparecido) en lugar de Lottin y Jozhua Vertrouwd, ya llevaba un buen rato sin generar nada de peligro. Entra otras cosas, porque había entregado la pelota a los jabatos. Acababa de entrar Brian Cipenga, pero un recién incorporado, Iker Benito, en boca de gol, colocó el 3-1 en el 80’.

Otro que había entrado, el propio Cipenga, acortó. Un 3-2 que el árbitro concedió con una incomprensible consulta al VAR, cuando el congoleño lo metió con la cara. Ahí se fueron tres minutos, minimizando el descuento de siete (luego fue otro más), en el que el Castellón no pudo nivelar la contienda.