La receta de Van den Belt: ambición y cabeza

El Castellón quiere abrochar en la próxima jornada la permanencia matemática en la categoría. Para ello, le vale con no perder el domingo (16.15 horas) en el SkyFi Castalia ante el Eldense, rival directo en la zona baja. El mediocentro Thomas Van den Belt, uno de los referentes del equipo, analizó las claves del duelo e instó a salir a competir con la ambición habitual. Eso sí, sin perder la cabeza.

«Debemos jugar como siempre, con nuestro estilo», resumió Van den Belt al ser preguntado por la manera idónea de afrontar un partido con dos resultados válidos. «Siempre queremos ganar y no es bueno tener en la mente antes del partido lo de ir a por el empate, pero, por supuesto, cuando quedan pocos minutos y vas empatando debes tenerlo en cuenta», añadió. «Si el partido está empatado y queda poco debemos jugar con cabeza y ser inteligentes», remarcó, recordando el ataque en tromba en la última jugada del partido contra el Sporting, con el marcador a favor por un tanteo mínimo.

Con cuatro apercibidos El Castellón afronta el duelo contra el Eldense con cuatro apercibidos. Los defensas Alberto y Jozhua y los centrocampistas Van den Belt y Moyita se perderán la visita a Granada en caso de ver una amarilla. Confirmada la baja de Juanto El Comité confirmó la baja del delantero Juanto Ortuño en las filas del Eldense. El atacante, ex del Castellón, fue expulsado y ha sido sancionado con dos partidos.

Van den Belt es uno de los hombres de la temporada del conjunto albinegro. El neerlandés roza los tres mil minutos, ha participado en 38 encuentros y ha anotado seis goles. Es con mucha diferencia el mediocentro más utilizado. En junio cumplirá 24 años y regresará al Feyenoord, que deberá decidir sobre el futuro del jugador, que esta temporada se encuentra cedido en el SkyFi Castalia. «Todo lo que puedo pensar de esta temporada para mí ha sido positivo», admitió.

El futuro, en pausa

«Primero tengo que volver al Feyenoord y ver qué pasa. Mi sueño es triunfar allí si es posible, pero todavía no sé qué pasará. En el fútbol a veces las cosas cambian en un momento. Me gusta el Castellón, el club, la ciudad y la afición», desgranó Van den Belt, quien indicó que no ha hablado con el club orellut sobre su futuro. «Primero necesitamos lograr la salvación y yo quiero estar centrado en lo futbolístico. Si luego el club quiere que siga, es normal, con un jugador que ha estado aquí y lo ha hecho bien. Cuando la temporada termine, veremos qué pasa», dijo.