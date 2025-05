La afición del Castellón quiere la salvación y apunta al ‘no hay billetes’

La afición del Castellón quiere dar al equipo de Johan Plat el empujón definitivo hacia la permanencia. Con apenas 600 entradas disponibles a estas alturas de la semana, todo hace indicar que el SkyFi Castalia presentará un gran aspecto el domingo a las 16.15 horas, cuando comience el duelo con el Eldense.

Como es sabido, el club solicita a los abonados que no puedan acudir al partido que liberen sus asientos para que puedan ser adquiridos por otros aficionados. Por este motivo, el número de entradas a la venta va fluctuando durante las horas. En algunas zonas, como Gol Sur Alto y Bajo, no quedan localidades a la venta.

Buena racha en casa

Más allá de las entradas y de colgar o no el cartel de no hay billetes, club y afición volverán a unir fuerzas para generar un ambiente que ayude a los jugadores a obtener el punto que asegure la permanencia. En ese sentido, el factor campo ha sido determinante en las últimas jornadas. El Castellón encadena dos victorias como local (Sporting y Almería) y no pierde en el SkyFi Castalia desde el ya lejano primer fin de semana de febrero.

Se da la circunstancia de que ese partido con el Huesca, que fue el estreno de Johan Plat como local, ha sido el último que jugó el Castellón en casa un domingo. Desde entonces, ha enlazado dos sábados (Burgos y Eibar), dos viernes (Almería y Albacete) y dos lunes (Deportivo y Sporting). El regreso del fútbol un domingo por la tarde posibilitará la asistencia de aficionados que no pudieron acudir, por los horarios, a encuentros anteriores.

Una cita especial

En esta ocasión, a la fan zone de la plaza Teodoro Izquierdo se unirá una zona de ámbito familiar en el parking de Tribuna, con actividades pensadas para los más pequeños. El club impulsará algunas medidas especiales de animación que han funcionado en jornadas precedentes, como la animación de pie al principio y al final del encuentro o el himno a capela.

Además, el Castellón recomienda a la afición albinegra asistir con antelación al SkyFi Castalia (al menos sobre las 15.45 horas) para ser partícipe de la «megasorpresa» que tiene preparada. Una pizca de misterio antes de que empiece el juego.