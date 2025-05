Plat valora la temporada y reconoce su satisfacción tras lograr la permanencia matemática del Castellón

El técnico del Castellón Johan Plat compareció tras el empate ente el equipo albinegro y el Eldense, un empate que vale una permanencia en Segunda División con dos jornadas de antelación. El equipo de la capital de la Plana tuvo que reaccionar tras el gol materializado por Llabrés, desde el punto de penalti, y firmó las tablas un tanto salvador de Nick Markanich, un marcador que provocó la celebración del equipo sobre el césped y en el vestuario y la satisfacción del entrenador neerlandés.

Análisis del partido

"El partido ha sido como esperábamos, tuvimos buenas ocasiones al principio aunque no marcamos, ellos generaron peligro a balón parado. El arbitraje fue difícil, en cada duelo había falta, el ritmo estaba parado. Hemos insistido y creado ocasiones, y fue increíble el penalti, pero nos hemos repuesto, hemos empatado, y finalmente estamos muy contentos".

Las dos próximas jornadas

"Nos quedan dos partidos, hacremos pruebas, pero queremos ganar esos dos partidos".

Palabras para Markanich

"Nick puede marcar en cualquier momento, es bueno en el área. Hemos marcado a balón parado, todo el staff ha trabajado para aprovechar las acciones a balón parado".

Valoración de los arbitrajes

"Tengo que tener cuidado con lo que digo. No tuvimos suerte con los árbitros, la roja que no era, ni tampoco el penalti, así hay diez en cada partido. Tenemos que lidiar y tenerlo encuenta. Tendremos que mejorar nuestras prestaciones para que esto no nos afecte".

Valoración de la temporada

"Esperaba tener más puntos, nos lo merecimos. Llegué tras cuatro derrotas, había lesiones, jugadores nuevos sin haber cogido la forma, y hemos hecho un trabajo bueno. Si mejoramos esto podemos ser un buen equipo la próxima temporada. Hemos sido un buen conjunto pero hemos perdido muchos puntos y creo que lo podemos hacer mejor.

Los aficionados del Castellón, eufóricos. / KMY ROS

Presión en el partido

"Había muha presión en este partido, pero no vi nervios en el campo, al principio el campo estaba rápido, luego el césped se secó, tuvimos ocaisones y debimos marcar antes pero al final pudimos empatar".

Palabras para la afición

"Tengo que agradecer a la afición. Desde que estoy yo solo ha habido una derrota en casa conmigo, ahora acumulamos siete encuentros sin perder, 15 puntos de 21, y la afición tiene gran culpa de ello. Tras el 0-1 nos han empujado y eso lo notamos todos, tanto jugadores como cuerpo técnico. Juntos podemos ser un equipo muy fuerte en casa, más de lo que ya lo somos".