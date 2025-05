La previa | El Castellón busca empatar o ganar para sellar la salvación

Llegó el día donde se puede dar el esperado carpetazo a la permanencia del CD Castellón en Segunda División. Un empate y, evidentemente un triunfo, del equipo orellut ante el necesitado Eldense de José Luis Oltra significaría cerrar el capítulo de descensos a Primera Federación (junto a Cartagena, Racing de Ferrol y Tenerife), así como la salvación del conjunto castellonense y de nuestros primos hermanos del Real Zaragoza, que hoy son más albinegros que nunca y que, desde la lejanía, también harán fuerza para que los tres puntos no se escapen del Skyfi Castalia, a partir de las 16.15 horas, y donde se espera el No hay billetes.

Con el empate le basta para mantenerse al Castellón y, además, si gana salva también al Real Zaragoza de tener que estar sufriendo y haciendo números. Los zaragozanos juegan en el Nuevo Tartiere frente al Real Oviedo, pero con el rabillo del ojo pendiente de lo que sucede en el otro duelo de las l6.15 horas: Castellón-Eldense. Y será una lástima asestar el golpe definitivo al equipo del querido José Luis Oltra, pero esto es ley de vida. La ley del más fuerte es la que manda en una jungla como es la Segunda División.

Para este importante partido, que no será tan fácil de ganar como alguno puede pensar, el técnico neerlandés Johan Plat podrá echar mano de su equipo de gala. De los mejores, teniendo en cuenta que recupera al central-lateral diestro Daijiro Chirino, pero mantiene las bajas de larga duración tanto de Kenneth Mamah como de Douglas Aurélio. Un once que deberá saltar al terreno de juego a encarrilar lo antes posible el partido, y sentenciarlo cuanto antes mejor.

En lo concerniente al posible once del Castellón, el que podría recuperar el puesto en el once titular es el central Juan Escobar puede regresar al centro de la defensa. Y saber si seguirá en el once Albert Lottin pegado a banda para intentar taponar las subidas del exalbinegro Marc Mateu.

Un rival necesitado

El Eldense del citado José Luis Oltra quiere sumar la victoria en Castalia, y si es por dos goles de diferencia mejor que mejor, por aquello del gol averaje final. Sabe que en terreno albinegro los visitantes sufren mucho por la forma de jugar del Castellón. Pero no tienen otra que salir a por todas porque hasta el empate echaría a la escuadra alicantina a la Primera Federación. Ganar o ganar para ellos.

Para este encuentro, el Eldense no podrá contar con el goleador y exdelantero albinegro, el yeclano Juanto Ortuño, por sanción tras su polémica expulsión en la jugada final del último encuentro al igual que Francisco Masca, Unai Ropero e Iñigo Piña que se encuentran lesionados.

A por el lleno

El Skyfi Castalia podría presentar la mejor entrada de la temporada, puesto que restan a la venta 400 entradas para colgar el cartel de aforo completo. Apuntan a agotarse este domingo.