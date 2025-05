El Castellón anuncia la primera baja tras conseguir la permanencia... a dos jornadas para el final

El CD Castellón, que el domingo logró certificar de forma matemática la permanencia en Segunda División, ha anunciado la primera de las bajas en sus filas. Una salida que llega cuando restan dos jornadas todavía para la conclusión de la competición en la categoría de plata. Se trata de Jetro Willems, quien se marcha del equipo tras 20 partidos disputados, un gol, una asistencia y cinco cartulinas amarillas.

"El Club Deportivo Castellón anuncia la rescisión del contrato de Jetro Willems con la entidad albinegra. El jugador neerlandés ha disputado esta temporada 20 partidos, en los que ha anotado un gol. Mucha suerte para el futuro", ha escrito el club de la capital de la Plana en un escueto comunicado.

Jetro Willems llegó al Castellón el verano pasado y, tras pasar un periodo de prueba, acabó convenciendo al entonces entrenador del primer equipo, Dick Schreuder. El futbolista neerlandés firmó por un año, pero finalmente ha puesto punto y final a su vinculación con el club orellut a falta de dos jornadas para la conclusión de la temporada oficial.

Jetro Willems intercambia ideas con los jugadores del Granada, que volteó el marcador en el SkyFi Castalia. / Erik Pradas

Sus últimas semanas

En las últimas jornadas, Willems ya no había ido ni convocado y no se sabía nada sobre su situación personal. De hecho, su último partido fue contra el Málaga en la jornada 37, cuando disputó 14 minutos. Después fue suplente ante el Sporting de Gijón y ya no entró en la convocatoria ni para el partido contra el Mirandés y ante el Eldense.