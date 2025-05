Las frases de Johan Plat en la previa del Granada-Castellón

Cómo afrontar las dos últimas jornadas

"Queremos ganar los próximos partidos, pero quizá haya algunos cambios y veamos a otros jugadores. Combinaremos para ser competitivos y repartir minutos, ese es el objetivo".

Mantener la intensidad una vez salvados

"Durante la semana he visto un buen comportamiento, he disfrutado viendo la mentalidad y la intensidad de los jugadores en los entrenamientos. Son partidos fantásticos para disfrutar y para jugar. No he visto ningún jugador que no esté motivado"

El duelo con el Granada

"Espero un partido bonito contra un gran equipo con muy buenos jugadores que está peleando por el play-off. Seguro que será duro, pero tenemos muchas ganas".

La baja de Willems

"No tengo mucho que decir. Acordamos terminar el contrato la semana pasada".

Objetivo cumplido con margen

"Creo que es muy diferente (a haberlo hecho en el último momento). Nadie quiere verse en esa situación, esa tensión, porque en un partido cualquier cosa puede pasar, una expulsión... Estamos muy contentos de no haber llegado a esa situación y tener ahora partidos para disfrutar".

La planificación

"Por supuesto hemos estado trabajando en ello (proyecto), como cualquier club en cualquier situación. Estamos ocupados en seguir mejorando y probar cosas, y planificar el futuro".

Volver a ganar fuera de casa

"Es el objetivo. Conseguir los tres puntos. Como dices, solo ganamos en Ferrol, pero creo que jugamos muy buenos partidos fuera que también pudimos ganar, como el del Levante o el Racing de Santander. Ahora es buen momento para demostrar que podemos hacer de nuevo un buen partido fuera y esa es nuestra intención".

Renovaciones en juego

"No creo que dos partidos sean decisivos para ello, pero sí es una oportunidad para esos jugadores. Así que 'sí y no'".

También "puede" que viajen algunos futbolistas del filial.

La portería, Gonzalo o Amir

"No voy a decir si un futbolista va a jugar o no. No creo que estos partidos sean decisivos en ese sentido, porque nosotros ya los conocemos perfectamente, pero sí puede ser una oportunidad para mostrarse cara a los aficionados y a todos. Veremos".

El Castellón tiene las bajas seguras de Alberto Jiménez (sanción), Douglas Aurélio y Kenneth Mamah, los dos últimos por lesión.