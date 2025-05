Johan Plat: «Tenemos una base de juego y ahora se trata de encontrar el equilibrio»

-¿Cómo fue su infancia?

Nací en Purmerend, pero me crié en Volendam. Es un pueblo muy tradicional, muy bonito y muy turístico. Es popular por la música, por el fútbol, por los deportes... Es un pueblo pesquero y pequeño, también tenemos nuestra propia lengua, así que en ese sentido puede ser un poco similar a Benicàssim.

Enseguida empecé a jugar al fútbol. Mi padre y mis dos hermanos también fueron futbolistas, uno llegó al primer equipo del Volendam y otro al segundo del Zwolle. Mi padre era director técnico de dos clubs en Volendam, y también entrenador de fútbol sala. Al final somos una familia de fútbol, nos apasiona. Crecí con el fútbol.

Empecé en el Volendam, por supuesto, y luego fui a la academia del Ajax, donde estuve nueve años. Me lesioné la espalda y estuve año y medio sin jugar. Después pude hacerlo, en la Segunda holandesa, en la Tercera alemana... pero nunca fue igual. La lesión nunca desapareció, siempre estuve con dolor, limitaciones y bloqueado en cierta manera. Intenté jugar tantos años como fuera posible, pero con 27 la lesión empeoró y lo dejé.

-¿Qué tipo de futbolista era?

Crecí como un '10', mediapunta, atacante, también interior o extremo... Era sobre todo un jugador técnico. No era súper rápido, pero podía mantener el balón, marcar goles... A raíz de la lesión, como no podía moverme libremente, jugué más de delantero.

-¿La lesión aceleró el salto a los banquillos?

Siempre quise hacer algo en el fútbol. Durante mi carrera como futbolista, ya entrenaba a algunos equipos y ayudaba en la academia. La lesión acortó los plazos. Quizá sea la única cosa positiva de la lesión.

-¿Cómo resumiría su filosofía?

Me gusta ser muy ofensivo. Me gusta tener el balón. Me gusta crear muchas ocasiones, marcar muchos goles. Al final, lo que más me gusta es ganar partidos y para ganar partidos creo que lo mejor es crear tantas ocasiones como puedas y controlar el juego con el balón, de forma ofensiva. También creo que eso es lo que la gente desea ver, lo que la gente disfruta más, y lo que yo mismo disfruto más.

REFERENTES "Crecí con el Ajax de los años noventa. Y cuando el Barcelona estaba en la cima de su calidad, también veía todos los partidos con Messi, Busquets, Xavi, Iniesta... Todo tiene un poco que ver con Cruyff".

-Hay quien piensa que el Castellón juega así porque es divertido, pero me gusta ese matiz. El Castellón juega así porque pensáis que es la mejor manera para ganar.

Nuestra filosofía es también recuperar el balón lo antes posible. Hay muchos ejemplos de equipos que hacen eso, que tienen éxito y que juegan de una forma muy atractiva y ofensiva. En general, creo que si quieres ganar una Liga, tienes que dominar al oponente. La mayoría de parámetros que se reflejan en el estilo ofensivo están relacionados con ganar partidos. Si tienes muchos tiros a puerta, muchas llegadas al área, muchas ocasiones... normalmente eres uno de los mejores equipos de la Liga.

Johan Plat, durante la entrevista. / Gabriel Utiel

-¿Cuáles considera las fortalezas de su equipo y en qué debe mejorar?

Somos muy dinámicos, muy activos, no somos fáciles de defender. Somos capaces de crear muchas ocasiones y marcamos también muchos goles. Creo que podemos hacerlo mejor, pero aún así ya estamos en posiciones altas de la Liga en cuanto a goles y ocasiones. También podemos salir jugando desde atrás y esto es lo que tenemos que continuar haciendo y sobre lo que tenemos que construir.

Ahora se trata de encontrar un equilibrio, tanto durante el partido como en situaciones concretas. Por ejemplo, si vamos ganando ya 4-0 no tiene sentido correr determinados riesgos. Este un paso muy importante que debemos dar como equipo. Necesitamos que los jugadores sean conscientes de cuál es el resultado y también cuál es la situación en el campo: dónde están los rivales, dónde están los compañeros, cuál es la mejor posición en la que estar según la situación... En eso nos centramos mucho.

-En el campo de entrenamiento hay unas líneas rojas interiores que forman una especie de rombo. ¿Qué significan?

Es una de las cosas que pensamos que pueden ayudar a los jugadores a tener luego ciertos comportamientos en el campo. Las líneas rojas son para ayudarles a hacer desmarques hacia la portería, y no hacia la banda o quedarse en ella.

-¿En qué cree que destaca como entrenador?

-Creo que como entrenador o como manager, por así decirlo, es muy importante utilizar la calidad que tenemos en el staff y en la gente de alrededor. Creo que soy capaz de crear un cierto estilo de juego... Me gusta trabajar en equipo, con otras personas. Creo que es muy importante como entrenador escuchar y tomar las decisiones basándote en toda la información que tenemos.

LA PORTERÍA "Tenemos una posición de lujo con dos porteros que son muy buenos para Segunda División. Todo el mundo sabe lo que Gonzalo hizo por el club la temporada pasada y lo que está haciendo en esta. Es un portero fantástico. Sea lo que finalmente elija en su futuro, estoy súper feliz por él porque se lo merece. Mejoró y se merece también dar un siguiente paso, y este paso puede ser con el Castellón o con otro equipo. Elija lo que elija, estoy orgulloso de él. Y para Amir, lo mismo. Merece más de lo que tuvo esta temporada. Entrenó cada día fantásticamente y también merece jugar, y es un portero de garantías en Segunda o más".

-Cuando hace un cambio en una situación difícil y funciona (pienso en el de Suero con Escobar contra el Sporting), ¿es lo más parecido a marcar un gol?

Es difícil de comparar, porque el sentimiento de un gol es inigualable, pero... No es solo hacer buenos cambios. Todo el trabajo que hacemos puede dar mucha satisfacción. El trabajo en equipo con el staff, ver que ciertas cosas que subrayas durante la semana o que entrenas muchos meses luego se reflejan en el partido... Es algo que nos hace muy felices. Por supuesto, también que a la gente le guste ver a nuestro equipo, el estilo... que venga a disfrutar al estadio. Eso es lo que realmente me gusta de este trabajo.

-Cuando ascendió a entrenador jefe, ¿qué fue lo más complicado?

Ripo (Sergi Ripollés) ascendió desde el filial como entrenador asistente. Más tarde, Lorenzo (Dolcetti) llegó al equipo. Estoy muy contento con ambos, pero al principio nos tuvimos que acostumbrar a trabajar juntos. Ellos a mí y yo a ellos. Cuando trabajas con gente nueva tienes que crear buenas dinámicas y conocer realmente a las personas...

Otro asunto complicado fue que veníamos de perder cuatro partidos y la gente se puso nerviosa, los jugadores estaban algo inseguros... No estábamos en una buena situación, así que lo primero que tuve que hacer fue estabilizar, dar confianza... Pero perdimos otros dos partidos que no merecimos perder. En Oviedo tuvimos muy mala suerte y en Huesca en casa, también. Entonces se complicó. Además, estaba pensando en jugar con cuatro atrás, pero teníamos varios lesionados. Aún así, ellos fueron positivos, trabajaron duro y creyeron en lo que hacíamos.

Sin embargo, creo que lo hicimos bien, porque luego ganamos diez puntos en cuatro partidos, pese a la presión que conllevaba la situación. Normalmente al empezar tienes seis semanas de pretemporada para establecer tus propios estándares, pero en nuestra situación debíamos pensar muy bien qué era conveniente cambiar ya y qué podía ser mejor que esperara. Especialmente lo segundo era importante, porque si de repente empiezas a hacer cosas diferentes a las que están acostumbrados, puede dificultarlo más.

Plat, en una sala de trabajo en Orpesa. / Gabriel Utiel

-¿Cómo fue dejar de trabajar con el anterior entrenador, Dick Schreuder?

Tuve un periodo muy bueno con Dick y tuvimos mucho éxito juntos. Ahora la situación es diferente. A veces las cosas vienen así, pero estoy muy feliz donde estoy. Le deseo todo lo mejor.

-¿Hubo un momento clave para enderezar el rumbo y conseguir el objetivo?

Eso es divertido porque cada semana en la rueda de prensa me preguntan 'wow, ahora tienes un partido muy importante y lo necesitas ganar', pero no se trata de eso. Nunca hay un solo momento, siempre es una temporada completa. A veces ganas, a veces pierdes... Estás en una final cada semana, y esa es la realidad de esta Liga tan igualada. Todos los detalles, todos los partidos son muy importantes. Todo está muy cerca en la clasificación y eso también es positivo.

-Creo que a veces los periodistas creamos falsas relaciones. Damos demasiada importancia a jugar con tres o cuatro atrás, y relacionamos erróneamente la elección con más ataque o más seguridad defensiva.

Para mí realmente no es importante. Hemos jugado con cuatro defensas de forma muy ofensiva. Recuerdo por ejemplo los partidos en Santander o contra el Levante, donde a veces los laterales están altos y en realidad juegas solo con dos o un defensa. Y lo mismo ocurre a veces con tres defensas, si se retrasa el centrocampista. El juego evoluciona todo el tiempo y lo importante para nosotros es ver qué jugadores tenemos y cómo los podemos utilizar de la mejor manera posible. Tienes que lidiar con muchas cosas: con lesiones, con estados de forma... A veces tomas las decisiones a raíz de la disponibilidad y otras por la táctica, por la estructura... Pero al final los futbolistas son libres para moverse, atacar y ocupar los espacios.

VAN DEN BELT "Ahora depende del club al que pertenece, qué quiere hacer con él, porque tiene contrato allí (Feyenoord). También depende de qué quiere él. Probablemente tenga otras opciones (además del Castellón). Esperamos que pueda quedarse con nosotros, pero es muy difícil. No tenemos el mismo presupuesto que otros clubs en España y en otras partes de Europa. Será muy difícil recuperarlo de vuelta, pero tenemos que ver todo lo que podamos hacer en ese momento. Tengo muy buena relación con él y es muy buen jugador".

-Hubo una racha de errores defensivos individuales muy llamativos. Como entrenador, ¿cómo puede corregirse?

En ese momento creo que estábamos jugando muy buen fútbol: dominábamos a los oponentes, creábamos muchas ocasiones... Jugábamos muy bien y a la vez cometíamos errores estúpidos. Siempre piensas qué más puedes hacer. Esa era mi primera idea: ¿Qué podemos hacer para que no suceda? Siempre somos críticos con nosotros para intentar mejorar y tratamos de inculcar esa mentalidad entre los jugadores.

A veces es difícil de explicar, porque sé que ningún jugador quería hacer los errores que cometimos, pero al final es fútbol, y sucede. Lo único que podemos hacer es dar lo máximo de cada miembro del staff, de cada jugador y hacerlo cada día. Intentamos trabajar como equipo para mejorar, y al mismo tiempo intentamos trabajar con cada jugador para mejorar individualmente en cómo defender, cómo organizar... en todos los aspectos del juego. Creemos en el desarrollo personalizado de los jugadores. Es algo medible y en eso trabajamos: si mejoras a los futbolistas, el equipo también mejorará.

-Habéis mejorado a muchos jugadores jóvenes (Cala, Chirino, Jozhua...) que a buen seguro tendrán ofertas. ¿Cuál es su postura al respecto?

Esta una filosofía importante, mía y también del club. Queremos atraer jugadores, desarrollarlos y hacerlos mejores y para ello hacemos todo lo que podemos. A veces necesitaremos ser pacientes. A veces necesitaremos aceptar los errores. A veces necesitaremos aceptar que un jugador puede tener un buen momento, y luego un par de partidos menos buenos. Pero al final, puedo garantizar que en el día a día hacemos todo para que el jugador mejore y alcance su potencial.

Trabajé con muchos jugadores jóvenes que luego se vendieron, y creo que este verano también podemos vender a algunos. Considero que esto es bueno para el jugador, si es capaz de ir al siguiente nivel, si lo merece, porque significa que trabajó muy duro para llegar allí y a la vez nos ayudó en el proceso de ser mejor equipo. Y también es bueno para el club porque necesitamos vender jugadores para crecer, porque una de las mejores maneras de aumentar el límite salarial es vender jugadores.

EL ASCENSO DEL CASTELLÓN B "Estoy muy contento por todo el equipo, por el club y también por nosotros porque nos gusta trabajar con jóvenes. Es bueno que compitan a un nivel más alto para que los podamos ver y que se desarrollen. Esta semana tuvimos a cinco futbolistas del filial entrenando con nosotros y la semana que viene también. Durante toda la temporada varios de ellos estuvieron involucrados en los entrenamientos y a veces en las convocatorias. Me gusta dar oportunidades a los jóvenes. Sin duda, muchos de ellos estarán en la pretemporada".

-¿Es difícil para los jugadores entender su particular idea de juego?

No creo que sea muy complicado. Es verdad que los jugadores necesitan estar en forma, ser duros, estar abiertos de mente... Pero al final, se trata de una filosofía de juego que aman y lo que queremos hacer aquí es disfrutar del juego. En la mayoría de los casos, los futbolistas disfrutan de tener el balón, de atacar, de crear ocasiones, de defender hacia adelante... En general, desde mi experiencia, ellos disfrutan de esta filosofía y creo que eso es una ventaja para atraer jugadores.

Por otro lado, algunos quizá necesiten más tiempo al venir de un país diferente o de una larga lesión, o necesitan aprender ciertos aspectos. Es lo que quise decir en la otra pregunta: nosotros necesitaremos ser pacientes a veces y ayudar a los jugadores. Tenemos que darles una oportunidad y con 'nosotros' me refiero también a los aficionados, a todos los que rodean al equipo. Creo que es la mejor manera para sacar lo máximo del equipo.

Johan Plat. / Gabriel Utiel

-¿Cómo será el perfil de la plantilla el año que viene?

Estamos buscando calidad en los jugadores, por supuesto, eso es lo principal. Son muchas cosas a tener en cuenta. Simplemente intentas ver lo que tenemos ahora, intentas calibrar lo que hay disponible... y luego intentas encontrar a los mejores jugadores que se ajusten a la forma en que quieres jugar.

-¿Y el futuro? ¿Cuál es el techo?

Ascendimos a Segunda y el deseo es ascender a Primera, y hacerlo todos juntos. Sé que no es fácil, especialmente ahora que entiendo todas las reglas en España, porque antes de venir no entendía el límite en el coste de la plantilla y todo eso. Las normas hacen que sea más difícil alcanzar la meta, pero puedo asegurar que haremos todo lo que podamos.