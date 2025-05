La nueva (y oficial) fecha para el Castellón-Zaragoza

La penúltima jornada de LaLiga Hypermotion resolvió la última de las cuatro plazas de descenso y una de las dos de ascenso directo.

La 41ª jornada en LaLiga Hypermotion dejó el agónico ascenso del Levante UD. Perdía por 2-1 en Burgos en el minuto 84, pero terminó certificando su vuelta a la élite gracias al tanto de Carlos Álvarez en el minuto 97.

La nueva (posible) fecha para el Castellón-Zaragoza / AGENCIAS

Elche (con dos puntos de renta), Oviedo y Mirandés pelearán por acompañar a los granota.

Dieciséis de los 22 equipos no se jugarán ya nada en el desenlace de la categoría de plata.

Resumen, goles y highlights del Burgos 2-3 Levante de la jornada 41 de LaLiga Hypermotion

Zona baja

Por abajo, el Zaragoza ganó su encuentro contra el Deportivo gracias a un autogol de Charlie Patiño. Suficiente para no mirar lo que pasaba en el Nuevo Pepico Amat, donde el Eldense no pasaba del empate frente al Racing de Santander (3-3). Salvación agónica para los maños, en la despedida de la Nueva Romareda, con lo que el partido que cierra la temporada, en el SkyFi Castalia, no tendrá ninguna tensión competitiva.

El traslado

Aunque el CD Castellón-Real Zaragoza estaba fijado, como la inmensa mayoría de encuentros, para las 18.30 horas del domingo (1 de junio del 2025), al final cambia. No al sábado, cuando se disputa la final de la Champions (PSG-Inter de Milán, a las 21.00 horas), sino que pasa a ser el próximo viernes (30 de mayo del 2025) por la noche (20.30 horas). De este modo, ambos adelantarían las vacaciones.

Los albinegros, si no quieren acabar en el puesto 18º (justo por encima de los cuatro que bajan a Primera Federación) en su vuelta al fútbol profesional, están obligados a ganar. Si lo hacen, al menos adelantarán s los blanquillos.