Plat reconoce las dos caras del Castellón en Granada

El técnico del Castellón Johan Plat compareció a la conclusión del encuentro de su equipo ante el Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes para analizar el desempeño de sus futbolistas, todo en un duelo en el que los albinegros cedieron por la mínima encajando un tanto en la recta final jugando en inferioridad nunérica.

Insatisfecho con la primera parte

"No estoy contento con el comienzo, queríamos presionar arriba y jugar hacia adelante, no hicimos ni una cosa, ni tampoco la otra. En la segunda parte estuvimos mejor, esa roja estúpida, tuvimos un gol para empatar, ellos fallaron y tuvimos suerte, aunque defendimos bien, pero tuvimos en una perdida no muy inteligente nos marcaron y eso decidió el partido".

Valoración de los menos habituales

"Algunos han jugado bien otros menos, no han jugado muchos partidos juntos, lo han dado todo. Pudimos conseguir un punto que al final regalamos, pero en general jugamos bien".

Mejores en la segunda parte

"Antes de la roja estábamos creando ocasiones y siendo mas peligros que en la primera parte, tras la roja estuvimos bien con uno menos, ellos solo una buena ocasión, defendimos bien. En el fondo estoy contento con la segunda parte pero no con la primera".