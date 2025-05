Bob Voulgaris: «Lo más difícil de dirigir un club es mantener la calma cuando las cosas se complican»

Haralabos Voulgaris prepara su cuarta temporada al frente del CD Castellón. El proyecto del máximo mandatario sigue la hoja de ruta marcada en su llegada. En lo deportivo, rozó el ascenso en el año del aterrizaje, lo consiguió en la segunda campaña de forma brillante y cierra el tercer curso cumpliendo el objetivo de la permanencia con dos jornadas de margen. Al mismo tiempo, ha inyectado el capital necesario para enderezar la economía del club, ha logrado acuerdos a largo plazo para aportar estabilidad y ha iniciado la construcción de la ciudad deportiva, fundamental en el futuro del Castellón, que se encuentra en una posición idónea, y única en su historia reciente, para continuar creciendo.

En una entrevista en Mediterráneo, Voulgaris analiza la temporada que ahora termina, comenta las claves de su gestión, el potencial de la entidad y el valor de la ciudad deportiva de la Coma en su proyecto.

-¿Puede realizar una evaluación general de la temporada?

-Nuestro objetivo era terminar un poco más arriba en la tabla, pero mantener la categoría en nuestro primer año de regreso sigue siendo un resultado positivo. Vimos una clara mejora en varias áreas, especialmente en la recta final de la temporada. Esa progresión nos da una base sólida para el próximo año.

-¿En qué aspectos cree que el equipo necesita mejorar para la próxima temporada?

-Mi enfoque es simple: siempre se puede mejorar y siempre hay que esforzarse por hacerlo. Defensivamente, necesitamos ser mejores. Pero igual de importante es cómo gestionamos la temporada en general. Durante las partes más congestionadas del calendario, nuestra planificación no fue lo suficientemente buena. Las lesiones que sufrimos durante ese tramo nos perjudicaron mucho. En general, creo que el equipo se desgastó demasiado. La próxima temporada, tenemos que ser más inteligentes con la gestión de las cargas y asegurarnos de alcanzar nuestro máximo rendimiento más adelante en el año.

-¿Cuál fue el momento más difícil? En ese sentido, ¿qué es lo más difícil de dirigir un club de fútbol?

Lo más difícil de dirigir un club es mantener la calma cuando las cosas se complican. Hay que ser fiel a los principios, ignorar las distracciones y mantener a todos en la misma dirección. Eso es lo que te ayuda a salir adelante. Gestionar egos y personalidades diferentes no siempre es fácil, pero sé cómo hacerlo. Mi enfoque es firme y no me dejo llevar por el pánico ni comprometo mis principios cuando las cosas se ponen difíciles.

Plat y Voulgaris, de espaldas, tras un encuentro en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

-¿Es la Liga Hypermotion lo que esperaba? ¿Le ha sorprendido algo de la competición?

-Es una liga difícil. Lo sabíamos desde el principio. Lo que más destacó fue la intensidad. Todos los equipos luchan. Cada punto importa. No hay partidos fáciles. Nos ha hecho mejores y hemos aprendido mucho. Aún tenemos trabajo por hacer.

-¿El fair play financiero y el límite salarial suponen un obstáculo para su proyecto? ¿Le parece justo el sistema?

-Es un reto, pero exige disciplina, y eso no es malo. Hay que ser inteligente, eficiente y pensar a largo plazo. ¿Importa si es justo? No pierdo el tiempo pensando en eso. Simplemente afrontamos la realidad y nos centramos en lo que podemos controlar. Las reglas son las mismas para todos. Solo tenemos que mejorar jugando con ellas.

-¿Habrá muchos cambios en la plantilla?

-Habrá cambios, como siempre. Algunos jugadores se irán y traeremos a otros que encajen con lo que estamos construyendo. Se trata de mejorar el grupo y subir el nivel. No hacemos cambios porque sí, cada decisión será deliberada.

-¿Continuará alguno de los dos porteros? ¿Hay posibilidades con Amir o Gonzalo?

-No hablo de jugadores individuales. Estamos evaluando la plantilla en su conjunto y tomaremos decisiones basadas en lo que sea mejor para el equipo.

-¿Hacia dónde cree que debería crecer el club a partir de ahora?

-Necesitamos seguir mejorando en todos los aspectos: en el campo, en las operaciones y en la infraestructura. Muchos clubs de esta liga tienen academias con una larga trayectoria y pueden contar con un flujo constante de talento local. Es un lujo que aún no tenemos, así que es algo que debemos construir. El nuevo centro de entrenamiento que estamos desarrollando (la ciudad deportiva) es esencial para ello. Si queremos éxito a largo plazo, tenemos que crear un entorno donde los jóvenes jugadores puedan crecer y donde todo el club pueda rendir al máximo nivel cada día.