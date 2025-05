Sin respiro ni siquiera en la última jornada, ya sin la trascendencia de los puntos. El Comité Técnico de Árbitros ha optado por el segoviano Germán Cid Camacho para arbitrar, esta noche (20.30 horas,) el Zaragoza-Castellón. En cuanto al VAR, estará el ovetense Miguel González Díaz... el mismo que pitó, a pie de campo, el Castellón-Albacete (2-2), que causó un movimiento sísmico. La actuación del asturiano, el 4 de abril en el SkyFi Castalia, provocó el comunicado oficial del club albinegro, que afirmaba que había «influido directamente en el resultado del partido». Al término del mismo, Haralabos Voulgaris se lo recriminó, ganándose una inhabilitación de 15 días.

El árbitro de la inhabilitación de Voulgaris, en el VAR del Castellón-Zaragoza / RFEF

Así le ha ido al Castellón con Cid Camacho

El balance con el representante del comité de Castilla y León es tremendamente parejo: estuvo en el 4-1 al Cartagena en la Plana y en el 1-0 en el Carlos Tartiere, donde Johan Plat tomó el relevo de Dick Schreuder. Ya le pitó en Segunda B (1-0 al Espanyol B, en febrero del 2020) y también en Primera Federación (3-2 adverso ante el Villarreal B, en enero del 2022).

De nuevo, aunque no cara a cara...

Ahora a los mandos del sistema de videarbitraje, supone el reencuentro de los albinegros con González Díaz, tras la nefasta actuación de hace un par de meses.

Bob bajó al césped para trasladar al ovetense la indignación del albinegrismo. El árbitro, en el acta, apuntó que «una vez finalizado el encuentro [...], Voulgaris entra al terreno de juego para darme la mano y se encara a mí de forma violenta en señal de disconformidad por una decisión arbitral en los siguientes términos: This is a fucking disgrace! I have never seen something like this before!». O sea: «¡Esto es una puta vergüenza! ¡Nunca había visto antes algo así!».

El vídeo del polémico Castellón-Albacete por culpa del nefasto arbitraje (2-2)

Lo peor es que escribió que se había dirigido a él «de forma violenta», lo cual le ocasionó una inhabilitación de 15 días por parte del comité de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El detonante

Fue el colofón a una noche en la que anularon hasta tres goles a los orelluts, lo que también motivó, al día siguiente, un duro comunicado oficial del club donde denunció que el «arbitraje influyó directamente en el resultado», con decisiones tomadas en «momentos decisivos en un partido muy importante».