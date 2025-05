"Me entraron ganas de llorar”: Gonzalo Crettaz se despide del Castellón con el cariño de Castalia

Gonzalo Crettaz no seguirá en el CD Castellón. El portero hispano-argentino, que finaliza contrato el 30 de junio, ha anunciado su adiós tras dos temporadas en el club. “Me voy orgulloso”, declaró al confirmar su salida.

Crettaz, que llegó hace dos temporadas, cierra una etapa marcada por el ascenso a Segunda División, un logro que recuerda con especial cariño: “La temporada pasada, la del ascenso a la Liga Hypermotion, fue el mejor año de mi carrera”.

Este viernes, en el último partido de liga, disputó sus últimos minutos en Castalia al entrar en el tramo final del encuentro. Una despedida simbólica que vivió con emoción. “Felicidad y me entraron ganas de llorar”, reconoció sobre ese instante.

“Me voy con la conciencia tranquila. Siempre que me he puesto esta camiseta he tratado de dar el 100%”, afirmó el guardameta, que también quiso despedirse con palabras de gratitud: “Me voy agradecido al Castellón”.

Un portero que deja huella

El paso de Gonzalo Crettaz por el CD Castellón ha sido un éxito rotundo. En solo dos temporadas, el guardameta se ha ganado un lugar en la historia reciente del club y, sobre todo, en la memoria sentimental de Castalia.

Su parada en el último suspiro en Murcia deteniendo un penalti decisivo para el ansiado ascenso, lo convirtió en héroe inolvidable para el albinegrismo. Esa acción, cargada de tensión y reflejos, quedará grabada como uno de los grandes momentos del regreso a Segunda División.

Más allá de lo deportivo, Gonzalo deja una huella de compromiso y profesionalidad. Su nombre se suma a la lista de jugadores que, sin haber nacido aquí, se han marchado con el cariño de una afición que ya lo siente como uno de los suyos.