CD Castellón | Así es ver un partido en la Bench Experience del SkyFi Castalia

He vivido partidos en gradas locales, visitantes y zonas específicas para periodistas... pero nunca había sentido un encuentro desde la Bench Experience, el nuevo espacio exclusivo del SkyFi Castalia. Aprovechando el cierre de LaLiga Hypermotion —con una victoria apabullante del Castellón ante el Zaragoza— decidí descubrirlo. El resultado: una experiencia tan cercana como inolvidable.

19.30 h | Puerta 4, arranca la aventura

Una hora antes del inicio, accedes al estadio por una entrada exclusiva. Varias personas del club te acompañan hasta tu asiento: amplio, cómodo y literalmente a pie de campo. “¡Oh, qué guapo!”, comenta un aficionado nada más sentarse. Enseguida entablas conversación con quienes te rodean. “¿Es la primera vez aquí?”, pregunta uno para romper el hielo. “Sí, llevaba tiempo con ganas de venir. Este era el momento, no quería dejar mi asiento sin tener la permanencia amarrada. Tiene buena pinta”, responde ilusionado. Las azafatas reparten bebidas para calmar la sed inicial —Coca-Colas, Fantas, agua— antes de uno de los momentos más especiales de la tarde.

Los jugadores saludan a los aficionados. / ERIK PRADAS

19.50 h | Calentamiento entre ídolos

“Vamos a vivir el calentamiento a pie de campo. Seguidme”, anuncia la empleada del club. La zona VIP se abre y los asistentes bajan hasta la línea de banda. Móviles en mano, rostros de expectación y momento perfecto para interactuar. “Yo soy del Zaragoza, pero llevo seis años viendo al Castellón y le he cogido cariño al equipo”, comenta Kike, acompañado por dos amigos.

En ese preciso instante, saltan a calentar los jugadores. Los no convocados Daijiro Chirino, Douglas Aurelio, Isra Suero, Kenneth Mamah y Traoré se acercan a saludar. "Isra, vaya temporada", "Douglas, una foto por favor". Los más pequeños no caben en sí de emoción. A escasos metros, los titulares inician los ejercicios. “Qué alto es Alberto, en la tele parece menos”, susurra uno. “Y qué piernas tiene Jozhua… es una bestia”, apunta otro al verlos tan cerca. Algún balón se escapa y pasa cerca. No conviene despistarse: aquí los pelotazos también son parte de la experiencia.

20.20 h | Regreso a los asientos

Tras media hora sintiendo el fútbol a ras, los once titulares realizan una piña y se marchan al sprint, ya concentrados, hacia vestuarios. Es momento de volver a los asientos porque el partido está a punto de empezar.

20.28 h | El partido, en primera fila

Situados detrás del banquillo, vemos perfectamente cómo los 22 protagonistas suben por el túnel de vestuarios con rostros de concentración. Suena el himno a capela por última vez este curso. Tras el estruendo del Pam Pam Orellut toca acomodarse y meditar las dos opciones: ver el partido en vivo o verlo por los monitores que hay delante. Obviamente, la primera opción es la elegida. La segunda resulta muy útil para ver los goles repetidos, las ocasiones falladas o los posibles penaltis.

No han pasado ni dos minutos y Raúl Sánchez ya ha abierto la lata. Johan Plat lo celebra chocando a sus ayudantes y Crettaz golpea al banquillo en el cántico habitual para celebrar los goles. “Qué fascinante es ver todas los movimientos del entrenador tan cerca”. Muy metido en el partido, Johan Plat exige una presión constante y llama varias veces a Cala para realizar algún ajuste. Siguen llegando los goles y en el 4-0 de Calatrava se desata la locura en el banquillo. “Es una exhibición, pero qué ha hecho”, dice un miembro del staff. Mientras, en la Beach Experience celebran el gol y lo degustan en la televisión: “Una rosca perfecta, eh”.

Al descanso, momento de degustar la pizza. / ERIK PRADAS

21.15 h | Pizza, charla y segunda parte

Llega el descanso y también la cena. Se reparten porciones de pizza, el ambiente es distendido y las conversaciones fluyen. Barriga llena y corazón contento. Más, con un 4-0 en el marcador. A la vuelta, el Castellón ataca en la portería más cercana. “Qué velocidad la de Raúl Sánchez”, apunta un aficionado. Llegan los cambios y con ellos las ovaciones. “¡Qué bueno, Cala!”, grita otro. A falta de diez minutos, Crettaz se prepara para jugar sus últimos minutos como orellut y Camara sale del campo con los ojos vidriosos. "Quédate Gonzalo", es otro de los mensajes más repetidos.

22.15 h | Final del partido, recuerdo imborrable

El árbitro señala el final. Ovación cerrada. Algunos se acercan a la barandilla con la esperanza de una última foto, un autógrafo y un saludo. La experiencia termina, pero deja huella. Ver el fútbol tan cerca, sentirlo desde dentro, escuchar cada consigna, compartir miradas con los jugadores… La Bench Experience no es solo un asiento privilegiado. Es otra forma de vivir el partido. De saborearlo. Y sí, también de celebrarlo con la última pizza en mano.