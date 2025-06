Gio Zarfino no seguirá en el CD Castellón

Poco a poco, el CD Castellón de la próxima temporada va a ir tomando forma. El club debe resolver entradas y salidas. Entre ellas, las de los futbolistas que terminan contrato. Es el caso del centrocampista Gio Zarfino, que ya conoce que no continuará en el equipo la próxima temporada.

Zarfino se incorporó a la disciplina del CD Castellón en el mercado invernal. Se encontraba sin equipo tras superar una complicada lesión. En el contrato se incluyó una cláusula por la cual el Castellón tiene derecho a prolongar el vínculo con el futbolista. No lo hará.

Antes de firmar por el conjunto albinegro, Gio Zarfino se ejercitó a prueba durante unos días. Convenció al cuerpo técnico, entonces comandado por Dick Schreuder, y a la parcela deportiva del club. En los últimos meses, el uruguayo ha participado en 12 encuentros, ocho de ellos como titular. Dio una asistencia y vio una roja. Debutó a finales de enero, en Oviedo, y tuvo bastante protagonismo en febrero y marzo. Su participación bajó en los dos últimos meses.

Gio Zarfino, durante un partido en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

Trayectoria

Nacido en Montevideo (Uruguay), Zarfino, que en octubre cumplirá 34 años, llegó a España en 2017 procedente de Danubio. En su primer curso subió a Segunda con el Extremadura, donde permaneció otras dos campañas. En el Alcorcón, el Tenerife y el Sporting se convirtió en un clásico de la categoría, donde acumula más de 150 partidos.

El Castellón ya pensó en contratarlo el verano pasado, y tanteó su llegada. El jugador, castigado por una grave dolencia en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, consideró que no era el momento adecuado. «No me veía apto para poder competir», explicó hace unos meses, ya en la sala de prensa del SkyFi Castalia. «En mi carrera, me basé en el respeto y en tener principios. Era el momento de dar un paso al lado y recuperarme de la mejor manera», añadió.

Zarfino pasó un calvario en los últimos años, por la lesión. «Me dijeron que no volvería a jugar a fútbol», se sinceró. Se recluyó en Extremadura y trabajó duro en solitario. Cuando en enero el Castellón volvió a llamar y le ofreció una prueba, se sintió preparado. «Hablé con Ramón (Soria) y no lo dudé. Le dije que venía para quedarme», añadió. Ahora, al finalizar la etapa albinegra, buscará nuevo destino.

La posición

La no continuidad de Zarfino se une al adiós del cedido Van den Belt y a las más que probables salidas de Calavera y Jojic, por lo que el Castellón renovará este verano prácticamente toda la medular, con Moyita con opciones de renovar y Lottin en el escaparate.