El Castellón está de celebración: se cumplen 50 años del Pichichi de José Juan Cioffi en Segunda División

Finalizada la temporada 2024/25, se cumplen justo 50 años desde que un futbolista del CD Castellón levantase por primera vez el trofeo de pichichi en Segunda División. Se trata de un delantero muy querido por los aficionados albinegros que ya pintan canas: el argentino José Juan Cioffi. Esa campaña, su primera de albinegro y en España, no fue nada fácil, pero cuando apostaron fuerte por él es cuando se vio la alta definición de este futbolista fornido, hombre de área, tremendo rematador. El segundo pichichi de la escuadra albinegra se consiguió once temporadas más tarde, la 1985/86 de la mano de Pedro Alcañiz con 23 goles.

Manolo Clares, Emilio Fabregat y José Juan Cioffi, en su primer año de albinegro. / Redacción

«Fue difícil al principio porque no marqué en los dos primeros partidos y me sentaron en el banquillo. Luego destituyeron al técnico Paco Gento, gran persona, pero al que le quedaba un poco grande el CD Castellón en ese momento. Con el nuevo entrenador (Obradovic), empecé a jugar con ocho negativos en equipo, me dio confianza y tuve la suerte de reencontrarme con el gol. De enero a mayo, cuando acabó la liga en la ciudad de León, hice buenos números», recuerda el depredador del área de aquel aguerrido conjunto albinegro.

Gran apuesta

José Juan Cioffi Morgillo (Buenos Aires, 24 de noviembre de 1950) empezó a jugar a fútbol en su querido San Telmo (1971/174). Poco después se le ofreció la posibilidad de venir a jugar a España, en un CD Castellón que recién descendido de Primera tenía la obligación de regresar a la máxima categoría por la vía rápida, pero no pudo ser. Su primera etapa de albinegro fue de 1974 a 1977. Un total de 46 goles marcó en esas dos temporadas, aunque una grave lesión le mermó mucho a la hora de ser ese bravo futbolista.

Del Castellón dio el salto al Burgos, donde jugó dos temporadas. / Redacción

Dos temporadas en el Burgos (1977/79, una temporada en Primera), una en el Barakaldo (1979/80, con descenso a Segunda B), Vinarós (1980/82) y regreso al Castellón (1982/83), donde apenas disputó 14 encuentros y firmó dos goles. Colgando las botas en el CF Alcalá donde jugó y realizó sus primeros pinitos como entrenador, aprovechando que tenía su residencia en el núcleo costero de Alcossebre, donde sigue a día de hoy.

Se hablaba maravillas de este fornido y aguerrido artillero, de los de la vieja usanza. De esos peleones infatigables que vivían siempre cerca del área rival, a los que se les tenía que colgar balones. Cioffi por arriba también era inexpugnable. Nunca estaban cómodos los rivales cuando tenían enfrente a este futbolista que en su primera temporada no defraudó. Poseía mucha potencia en sus tiros a portería. Se ganó la confianza de la grada, que le reclamaba cuando estaba en el banquillo y el equipo se atascaba. Incluso llegó a tener una peña con su nombre en la capital de la Plana.

Noticias relacionadas Las 10 claves del traspaso de Raúl Sánchez del Castellón al Necaxa

Cioffi, junto a sus queridos compañeros Tonín y Robert Fernández, y de fondo Planelles. / Redacción

Atacante aguerrido

«El gol se me daba muy bien. Quizá yo no hacía filigranas con el balón, de cara a la galería, pero lo fuerte mío era el disparo y estar dentro del área, que es donde está el delantero centro, e intuir donde va a caer la pelota. Eso es algo innato. Desde pequeño fui siempre el máximo goleador en todos los equipos en los que empecé jugando. En San Telmo fue el máximo goleador en sus equipos base, hasta el primer equipo, donde me consagré», finaliza Cioffi.