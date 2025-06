Cioffi, exPichichi del Castellón: "La figura del delantero centro fuerte y agresivo ha desaparecido"

José Juan Cioffi sigue el día a día de su CD Castellón once de los doce meses del año. Solo desconecta en uno que es cuando se marcha de vacaciones a su Argentina natal. Además, viaja mucho a la capital de la Plana para reuniones, celebraciones y comidas con sus excompañeros en la escuadra albinegra. Ha visto al conjunto albinegro arrastrarse por el fango de la Tercera Federación y luego renacer de sus cenizas cual Ave Fénix. Delanteros centros de su perfil quedan pocos hoy en día en el fútbol. Se ha buscado otro tipo de atacante en este llamado fútbol moderno.

--¿Se ha perdido la figura del delantero centro puro y duro?

Los entrenadores, del miedo que tenían y tienen a que los echen de sus equipos, fueron quitando lo más fácil: al delantero centro, porque por lo general ese delantero era muy tosco, era más bullidor y entonces no tenía, tal vez, tanta calidad como para poder llegar tocando. La figura de ese delantero fuerte, agresivo peleón ha desaparecido.

--Los defensas actuales viven más tranquilos sin goleadores tipo Cioffi.

Así es; hoy en día todas las defensas juegan mucho más tranquilas porque no tienen delante a ese jugador que está constantemente batallando con ellos. Eso es la idea mía. Luego creo que habría que formar escuelas de no tanto del ‘tikitaka’. La calidad siempre está, pero se tendría que potenciar las escuelas de delantero centro, del buen rematador. El fútbol es gol y la gente va a ver goles. Un partido de 0-0, mayoritariamente, suele ser un partido muy aburrido.

José Juan Cioffi, en su restaurante de Alcossebre donde conserva recuerdos fotográficos. / Juan Francisco Roca

--Cuando Cioffi jugaba no había VAR, ¿qué opina de este instrumento?

Creo que con el VAR igual se está beneficiando al equipo grande y desde su implantación se ha perdido la picardía en el fútbol. Si un jugador mete un gol con la mano, es una picardía. Que sí, que está mal, vale, de acuerdo, pero es una picardía del fútbol que siempre había pasado. Con el VAR corres el peligro de que te lo revisen y te lo anulen. Si antes hubiese habido VAR, ¿qué hubiese pasado con la mano de Dios de Maradona? Yo vi los partidos de Argentina y esa mano no la vi en directo. Son cosas del fútbol.

--Están convirtiendo el fútbol en un deporte diferente.

Así es. Yo no soy muy partidario de tanta tecnología en este deporte porque se está haciendo un fútbol muy de computadora, y el fútbol nunca ha sido una computadora; Pelé no era una computadora; Messi no es una computadora, son gente genial que sacan su fútbol que es lo que le gusta al público cuando va al campo. Cuando este deporte sea como tan mecanizado como con Oliver y Benji creo que no irá nadie al fútbol.

--Si hablamos del CD Castellón, ¿qué la ha parecido la temporada del equipo?

A mí me gusta mucho cómo juega este Castellón. Cuando se fichó a estos entrenadores holandeses, que son gente acostumbrada a jugar al ataque, su propuesta me ilusionó. De hecho, el equipo ascendió de Primera Federación a Segunda División. Siempre ha tenido la carencia de un hombre gol que se caracterice por tener una media de 20 goles por temporada. No puedes subir de categoría si no tienes un atacante que se marque mínimo 20 goles, y de mediocampistas que puedan conseguir 10 o 12 más. El año que fui pichichi de Segunda, los entrenadores me decían que no jugara a más de 19 metros de la portería rival, que no tenía que defender, tenía que situarme cerca del área rival. Y atacar, atacábamos todos.

Cioffi muentra la foto de su primer entrenamiento en el viejo Castalia. / Juan Francisco Roca

--La afición albinegra sigue siendo tan fiel como antes.

Lo de la afición de Castellón es algo grandísimo. Y me da envidia no haber podido haber jugado ahora. Antes era diferente, sin desmerecerlo. Venía la familia entera a vernos jugar y animaba. Cuando veían que lo pasábamos mal, nos alentaban. Había temporadas donde lo pasábamos mal, no jugábamos bien, pero sacábamos puntos que era lo importante, y estaban siempre animándonos. Hoy en día es una afición donde hay mucha juventud, se vive mucho más el fútbol, y se nota que han estado años pasándolo mal.

--Ha llegado Bob y todo ha dado un gran giro, pero para bien.

Desconozco si el máximo responsable del club (Bob) sabe o no de fútbol, pero solo veo que se están haciendo las cosas muy bien, en cuanto a planificación y a nivel social. El Castellón está fichando y dando bajas. En poco tiempo han pasado 30 jugadores. Unos vienen y otros se van. Pero se ha conseguido un buen ambiente en el entorno del club y eso es una base muy importante para ir aspirando cada vez a más.

El primer pichichi de Castellón la temporada 1974/75 sigue el día a día del Castellón. / Juan Francisco Roca

--Ascender a Primera es un objetivo a medio y corto plazo.

Habrá que reforzarse bien. El director deportivo debe acertar en los fichajes y deber haber visto las carencias que ha tenido el equipo, que las habrá visto, como cualquier aficionado las ha visto. Yo no soy quién para nombrar ahora las deficiencias del equipo, el mío es otro trabajo. Pero viendo cómo ha jugado este equipo, al ataque, creando las ocasiones que ha creado, a pocos equipos he visto jugar así. Hay que reforzarse, hay que darle consistencia al equipo, porque subir a Primera no es fácil. Hay que tener una buena plantilla y mucha suerte final.