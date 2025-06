CD Castellón | Voulgaris y la intrahistoria del fichaje de Gonzalo Crettaz por el equipo de Dick Schreuder

Gonzalo Crettaz será el próximo portero del NEC de Dick Schreuder. Así lo ha confirmado Bob Voulgaris. El presidente del CD Castellón ha escrito un instructivo post en la red social X.

Voulgaris desvela las dudas de Schreuder con el portero en la pretemporada de 2023 y reafirma su confianza en el análisis de datos. Esa certeza 'salvó' al guardameta, que dio un gran rendimiento en las dos siguientes campañas.

Esta es la historia

"La parada del penalti será difícil de olvidar, pero mi recuerdo más duradero de Gonzalo en Castellón es el del año del ascenso", comienza Voulgaris su pieza, tras compartir la recordada acción del portero en Murcia, clave para el ascenso.

"Después de la pretemporada, nuestro entrenador estaba casi en pánico. "¿Estás seguro? No creo que podamos ascender con este nivel de porteros". Creo que sus palabras exactas fueron: "Quiero ascender. Esto nos va a costar el ascenso", añade Bob al respecto.

"Gonzalo no había tenido una gran pretemporada. Y por mucho que confiara en él, el ruido en el club era muy fuerte. Mentiría si dijera que no me puso a prueba. Una noche, estaba esperando la llamada del agente de un portero de la MLS, que me habían rogado que mirara. Eran las 4 de la mañana en España. Miré y Oscar (su mascota) estaba dormido, ignorándome por completo", prosigue.

"Me aburrí y volví a revisar los datos. Las mismas cifras que nos llevaron a incluir a Gonzalo en nuestra lista de candidatos. No fue una decisión fácil. Los números de Gonzalo seguían siendo buenos. El otro portero, el que me habían rogado que considerara, estaba muy por debajo de la media, y probablemente quería el triple de salario", explica Voulgaris.

"Recuerdo haber dicho: “¿Qué estamos haciendo aquí, Oscar?” y haber cerrado el ordenador portátil".

"Los entrenadores reaccionaban a algunos entrenamientos y a un puñado de partidos de pretemporada. A los humanos nos encanta contarnos historias para entender pequeñas muestras. Pero teníamos suficientes datos. Gonzalo nos iba a venir bien. Estaba seguro. Cerré el portátil, dormí unas horas y al día siguiente le dije al entrenador: «Tenemos suficientes datos. Es lo suficientemente bueno»", desarrolla el presidente.

"Alguien podría haber dicho: "Es bajo, le cuestan los centros". Probablemente respondí: "A menos que haya bajado su estatura desde la temporada pasada, estaremos bien".

"¿Lo mejor? Ese mismo entrenador acaba de fichar a Gonzalo en su nuevo club".

"Mirando hacia atrás, me alegra que mi determinación se haya puesto a prueba, aunque sea brevemente. Me dio aún más fe en el proceso que usamos y la confianza de que nos irá bien en el futuro. Los jugadores van y vienen, pero si nos mantenemos fieles a nuestras creencias y seguimos trabajando para mejorar cada día, estoy seguro de que lo lograremos", finaliza Voulgaris.