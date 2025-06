¿Cuál será el límite salarial del Castellón? ('spoiler': será mayor que el de esta temporada)

El CD Castellón, más allá de la incorporación de Pablo Santiago y la ampliación de contrato de Alberto Jiménez, se ha movido poco hasta ahora en este mercado de verano recién abierto. Estas operaciones se suman a las despedidas ya confirmadas de Thomas Van den Belt (regresa de su cesión al Feyenoord), Gonzalo Crettaz, Josep Calavera…

Con todo, de puertas para adentro, el club trabaja de forma frenética en la composición de la plantilla, siempre bajo las imposiciones marcadas por el juego limpio financiero de LaLiga y sus restricciones. Si ha acabado la temporada con un límite salarial de 8,54 millones de euros (el publicado por la patronal del fútbol), ligeramente superior al que empezó el curso (8,27 millones), ¿qué perspectiva tiene cara al arranque de la campaña 2025/2026?

Perspectiva

El segundo ejercicio en LaLiga Hypermotion le permitirá contar con una base superior a la de hace ahora un año. Sin embargo, existe una variable fundamental en el cálculo del dinero que Haralabos Voulgaris podrá invertir en futbolistas, técnicos… del primer equipo: las ventas.

Por ello, la dirección de la entidad contempla aumentar esa cifra de 8,54 millones, con el anhelo de acercarse a la barrera redonda de los 10 kilos. Si fue el 12º con más margen de gasto en salarios, la perspectiva es la de estar en la primera mitad de la importante clasificación.

Comparando

El Castellón, de entrada, estará por encima de los cuatro que suban desde Primera Federación (Cultural Leonesa y Ceuta ya tienen el billete; los otros dos saldrán del Gimnàstic-Real Sociedad B y del Ponferradina-Andorra). Y por debajo de los tres que bajan de LaLiga EA Sports (Leganés, Las Palmas y Valladolid). Luego, el resto es una incógnita, aunque todos empiezan a hacerse una composición de lugar.

El Deportivo (14,6 millones) dará un salto brutal, de confirmarse los traspasos de Yeremay Hernández y David Mella (la suma de sus cláusulas de rescisión suman 55 millones).

¿Cuál será el límite salarial del Castellón? ('spoiler': será mayor que el de esta temporada) / LALIGA

¿Y en el Castellón, qué?

Raúl Sánchez está muy cerca del Necaxa en una operación que rondaría el millón de euros, mientras que la gran operación del verano apunta a ser la venta de Álex Calatrava, tasado en cinco millones.

La explicación del jefe

Voulgaris, días atrás, explicaba el impacto de las ventas en las cuentas de la entidad, a través de X (antigual Twitter).

“La gente cree que vendemos jugadores y que el dinero va a parar a mi bolsillo o a pagar los gastos del club”, introdujo. “Todo lo que ganamos con la venta de jugadores, se reinvierte en comprar más jugadores o pagar salarios más altos a otros jugadores para que podamos construir un equipo competitivo y ganador”, ahondó. “Somos un club de mercado pequeño; la única manera de crecer es vendiendo jugadores y aumentando el límite de costo de nuestra plantilla”, destacó. “Ya soy rico, no me interesa nada más que ganar y ciertamente no me interesa vender a los jugadores que amo y me importan para llenar mi billetera”, escribió.

En otra interacción, manifestó que “la gente debe entender que no se puede gastar más dinero en jugadores y salarios de lo que permite el límite de coste de plantilla de LaLiga”. “Con gusto invertiría en más jugadores que considero que tienen potencial para ayudarnos a ganar, pero el reglamento no lo permite: solo se puede gastar en salarios y fichajes hasta el límite permitido por LaLiga, y la forma más fácil de aumentar esa cantidad es generar ingresos vendiendo jugadores”, concluyó.