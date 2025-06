El Castellón instala a su filial en la élite de las canteras

Tras el histórico ascenso a Segunda RFEF, el Castellón B estará en una categoría repleta de equipos filiales, entre los que destaca la presencia del Barcelona Atlètic, junto a otros de prestigio como el Espanyol B, Valencia Mestalla o Atlético Malagueño.

Por el momento, cara a la temporada 2025/26, hay asegurada la presencia de 16 equipos ‘B’, pero esa cifra podría ascender a 19. Y es que El Burgos Promesas, Girona B y Rayo Vallecano B están inmersos en las finales por el ascenso de categoría.

Hay gente que no es partidaria de competir con equipo filiales por la ventaja que para esos conjuntos supone, pero mientras no se diga lo contrario esos equipos ‘B’ tendrán que competir en la categoría que se merecen por méritos propios. Por ejemplo, no habrá ninguno en Segunda División (a expensas de lo que haga el filial de la Real Sociedad en el play-off), hasta ocho en Primera Federación, y esa cifra se dispara hasta los 16 en Segunda Federación.

Los equipos

Esos equipos filiales son el Barcelona Atlètic, Espanyol B, Valladolid Promesas, Rayo Cantabria (filial del Racing), Éibar B, Alavés B, Deportivo Aragón (filial del Zaragoza), Valencia Mestalla, Elche Ilicitano, Almería B, Getafe B, Tenerife B, Oviedo Vetusta, Castellón B, Atlético Malagueño y Las Palmas Atlético, a los que se les podrían sumar Burgos Promesas, Girona B y Rayo Vallecano B que este fin de semana inicial las finales por ascender a Segunda Federación.

Será a finales de mes cuando el Castellón B conocerá en qué grupo está encuadrado de cara a la próxima temporada. Si está en el III, le tocarían rivales catalanes, aragoneses, baleares y también algún alicantino.