Un exjugador del Castellón denuncia el acoso en las redes sociales tras irse al Villarreal

El fútbol es pasión, emoción y comunidad. Pero, en los últimos años, esta pasión se ha visto empañada por una ola creciente de violencia digital. Futbolistas, entrenadores, árbitros especialmente incluso simples aficionaos son víctimas, a diario, de insultos, amenazas y acoso en las redes sociales. Esta violencia no solo afecta su bienestar emocional, sino que perpetúa un ambiente tóxico que aleja a las nuevas generaciones del deporte que tanta gente ama.

El desacuerdo y la crítica son parte del juego. Pero hay una línea clara entre la opinión y el odio. Cruzar esa línea, esconderse detrás del anonimato para dañar a otros, no es libertad de expresión: es violencia.

Debemos decirlo fuerte y claro: el acoso en las redes sociales en el fútbol no es normal, no es justificable y no debe ser tolerado. No importa si un jugador falla un penalti, si un árbitro se equivoca o si un equipo pierde un partido por un título, un ascenso o un descenso. Nadie merece ser humillado, amenazado o deshumanizado. Ni siquiera si cambia de equipo por razones puramente deportivas.

El último ejemplo

Iker Punzano, uno de los grandes baluartes del histórico ascenso del CD Castellón B a Segunda Federación, ha denunciado el acoso sufrido en las redes sociales a raíz de su marcha al Villarreal CF, club al que vuelve.

Tanto en Instagram como X (antigua Twitter), el futbolista ondense ha escrito que «dados los últimos acontecimientos, me veo en la obligación de denunciar públicamente las constantes amenazas e insultos recibidos hacia mi persona y mis familiares». «También quiero pedir respeto tanto a mi como a mi familia, ya que ellos no tienen nada que ver en mis decisiones a nivel deportivo», añade el ondense.

«Entiendo que haya un sector al que no guste mi decisión, pero no voy a permitir que se cruce una línea que jamás se debería cruzar», sostiene. «Mi familia no tiene nada que ver en esto y no voy a tolerar mensajes de odio», ahonda. «Gracias de corazón a quienes me han mostrado su apoyo y al resto os pido respeto», manifiesta.

Iker Punzano (20 años), que llegó a debutar en LaLiga Hypermotion (22 mimnutos ante el Elche, en el SkyFi Castalia), no será el único destacado adiós en el filial orellut.

La conclusión

Así, hay que hacer un llamamiento a los clubs, federaciones, plataformas digitales y, sobre todo, a los aficionados, a asumir la responsabilidad. A educar, a denunciar, a actuar. El respeto debe ser parte del reglamento, dentro y fuera de la cancha.

Porque el fútbol es de todos, pero sin odio.