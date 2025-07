Llueve con una inusitada fuerza, para ser principios de verano, en Borriol. Los operarios de las obras de la flamante ciudad deportiva del CD Castellón cruzan los dedos, ante el temor de perder un día de faena. Afortunadamente, escapa pronto y el parón ni se nota. El agua se ha adueñado de alguna de las zonas de la amplísima parcela de más de 1220.000 metros cuadrados, pero continúan trabajando a marchas forzadas para que las instalaciones estén, lo antes posible, a disposición de Johan Plat y los suyos.

Variaciones

No será el próximo lunes, a la vuelta de la primera parte de la estadía en Olot. Hace días que el club ha elaborado un plan alternativo, ante la imposibilidad de que la mudanza fuera efectiva la semana que viene. El esfuerzo ha sido denodado, pero es una labor titánica. Circulan muchas imágenes y vídeos de aficionados que se dejan caer por la zona, pero hasta que uno no se planta a las puertas de su perímetro, no se puede hacer una idea de la envergadura del proyecto de Haralabos Voulgaris.

Ese plan B pasa por posponer el estreno al 28 de julio del 2025. Dos semanas más de margen, puesto que la plantilla retornará el 21 al centro de alto rendimiento que la empresa Royalverd, la que gestiona el cuidado y mantenimiento del césped del SkyFi Castalia (y, en breve, también de las instalaciones de La Coma), ha levantado en la volcánica comarca gerundense de La Garrotxa. Por ello, el Castellón se trasladará al propio estadio.

El 'estreno' de la ciudad deportiva del Castellón tiene nueva fecha / ERIK PRADAS

Planificación readaptada

Los albinegros se ejercitaron este miércoles en Royalverd en doble sesión. El domingo, después de entrenar y el almuerzo, regreso en autobús a la capital de la Plana. En principio, con descanso el lunes, para trabajar en el SkyFi Castalia entre el martes y el viernes de la semana que viene (el sábado 19 de julio, amistoso contra el Valencia en la ciudad deportiva de Paterna).

La lluvia resalta los colores y define las formas, en un paréntesis de la canícula estival. El traslado de la mayoría de los módulos desde la antigua Marina d’Or, ya con el rótulo de CD Castellón, dota de un sentimiento de propiedad al complejo, dominada por una superficie negruzca donde se instalarán los tepes de la pradera, equivalente a tres terrenos de juego, donde se instalarán Plat y los suyos en poco más de dos semanas.

No todo se trae desde Orpesa, ya que un edificio grisáceo, a un costado de los módulos y también ligeramente más alto, llama la atención: es un gimnasio más evolucionado respecto al que jugadores, técnicos... empleaban en el antiguo centro de trabajo. La diferencia es obvia: el Castellón pasará de alquilado a propietario.

Efecto colateral

Ese uso temporal del estadio también afecta a la mejora en el césped del coliseo de la avenida Benicàssim, que, desde que terminaron los actos promocionales en junio, ha sido resembrado con el tipo de hierba bermuda (muy común en el arco mediterráneo, debido a su alta resistencia al sol y, en consecuencia, a las elevadas temperaturas, de ahí que le llamen el césped de verano). Ese es el motivo del aspecto que han apreciado aquellos aficionados que se han acercado a renovar el abono de forma presencial; o, simplemente, de lo que se ve con el apoyo videográfico del anuncio de las recientes incorporaciones.