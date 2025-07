Brignani y el Castellón | Las cifras del mayor traspaso en la historia del club orellut

En ocasiones, en el fútbol, la ambición llama a la ambición. Es el caso de la operación que ha traído a Fabrizio Brignani al CD Castellón. La voluntad de crecimiento del zaguero italiano ha coincidido con el mismo objetivo del club orellut, que ha hecho un esfuerzo económico para hacer posible la incorporación.

No ha sido sencillo sacar a Brignani del Mantova, donde era una pieza importante. Con este club, Brignani había conseguido instalarse en la Serie B, la segunda división italiana, tras picar mucha piedra en la Serie C, el tercer escalón. En el Mantova, el ahora jugador albinegro había encontrado "la consistencia y el ambiente ideal para poder expresarme al máximo".

Así lo explicó él mismo en La Voce di Mantova, cuando se oficializó su renovación hasta 2028. Las mejoras de contrato son una buena muestra del rendimiento de Brignani en los últimos años. Esta última, firmada en noviembre del año pasado, fue la segunda renovación en apenas unos meses. Antes, en mayo de 2024, había renovado hasta 2026, justo tras el ascenso a la Serie B, donde fue un elemento fundamental en el campo y el vestuario.

El listón alto

Brignani, eso sí, nunca ocultó su ambición de progresar profesionalmente. "Personalmente, tengo el listón muy alto", remarcó en el mentado medio. "Me siento una persona seria y con valores. En la cancha, siento que he crecido y he rendido bien. Por eso creo que merezco la renovación, pero debo y quiero hacerlo aún mejor", añadió. "No tengo objetivos específicos, sino generales, como crecer, hacerme fuerte y marcar la diferencia en la Serie B, lo cual no es tarea fácil. Mi sueño, sin embargo, sería llegar a la Serie A. La idea de la máxima categoría me ha pasado por la cabeza, pero solo desde hace unos meses. Tengo las ideas claras, pero también soy realista. Ahora mismo, el objetivo principal es centrarme en mi estabilidad y en la del Mantova en la Serie B", desarrolló, al ser preguntado por sus objetivos.

Una vez finalizada la temporada, y con la certeza de tener nivel para esas cotas, llegó la propuesta del Castellón. El club albinegro insistió y jugó sus cartas. La ambición del proyecto de Haralabos Voulgaris se concretó en un acuerdo. El jugador firma un contrato largo (cuatro temporadas, hasta 2029) y el traspaso es histórico. Según ha podido saber Mediterráneo, alcanzaría el millón de euros si se cumple el bonus principal (el ascenso a Primera División). Se trata de la mayor operación de compra en la historia del Castellón.

En un mismo verano, el club de la capital de la Plana ha efectuado sus mayores ventas (Raúl Jiménez y Daijiro Chirino) y su mayor compra. Precisamente esa capacidad para vender ha posibilitado esta nueva inversión, que ubica al Castellón, peldaño a peldaño, en otra dimensión.

El jugador

Brignani, de 27 años, destaca por su físico (1,93 metros), su capacidad para ganar duelos y su facilidad realizadora. Fue especialmente productivo en la temporada del ascenso del Mantova, donde alcanzó la decena de goles. Él mismo explicó cómo se preparó para mejorar en esa faceta, y la historia es reveladora también de la ética de trabajo del jugador, que marida a la perfección con los métodos de trabajo del Castellón para desarrollar individualmente a los futbolistas.

Brignani, nuevo defensa del CD Castellón. / CD Castellón

Brignani indicó que siempre había tenido muchas oportunidades para marcar goles, a lo largo de su carrera, pero nunca las había aprovechado al máximo. Por ello, en el verano previo al ascenso, estuvo entrenando los remates de manera especial, con su hermano y unos amigos tirándole infinidad centros. Esa pequeña obsesión tuvo premio: ahora es un especialista en la materia.

La salida del futbolista ha sido recibida con cierta sorpresa en Italia, donde primero se habló de una cesión, incluso. No en vano, Brignani entraba en los planes del club, que se ha resistido a venderlo, consciente de su valía y de su potencial. El zaguero encara ahora su madurez con el deseo de confirmar, a las órdenes de Johan Plat, lo que ya un día insinuó, cuando se marchó de su zona natal (las inferiores del Cremonese) para competir en la cantera del Bolonia, donde completó su formación y estuvo convocado varias veces con el primer equipo, entonces en Serie A y con el mítico Roberto Donadoni en el banquillo.

Finalizada esa etapa, encadenó un capazo de cesiones y movimientos en la Serie C (Pisa, Cesena, Vis Pesaro y Olbia) antes de encontrar en Mantova el ecosistema idóneo para reencontrarse con su mejor versión y encauzar una carrera al alza. El viaje a Castellón se antoja ahora como un desafío estimulante, tanto para el club como para el futbolista. Ambos comparten un sueño.