La intrahistoria | Así funciona el Castellón en su primer mercado millonario

Cuando un club escala en la jerarquía del fútbol con la velocidad que exhibe el Castellón en su crecimiento, se enfrenta en cada peldaño a nuevos retos. En ese proceso, el verano del 2025 está siendo el primero con ventas millonarias, con todo lo que ello conlleva. El mercado futbolístico profesional representa un ecosistema complejo, un paisaje en el que se cruzan distintos intereses (de los clubs, de los futbolistas, de sus agentes...), y donde alguno pensó que el Castellón podía actuar ahora como un novato.

Nada más lejos.

Por ello, quizá, alrededor del mercadeo abundan las filtraciones. Es un funcionamiento clásico: situar al futbolista en el escaparate para crear un estado de opinión propicio para el baile. Forzar así al club de origen en último término a aceptar una oferta inferior a la que desearía. Es una partida de póker, pero es sabido que el presidente del CD Castellón, Bob Voulgaris, no es precisamente el rival más fácil en una partida de póker.

El caso Calatrava

Después de las históricas ventas de Raúl Sánchez y Daijiro Chirino, el nombre del verano en el Castellón es Álex Calatrava. No es el único caso, pero sí el más significativo. En 2024, el radar del club albinegro detectó el talento de Cala, que había pasado de puntillas por el filial del Atlético de Madrid, en Primera RFEF. En su estreno en Segunda División, el mediapunta albinegro fue una de las revelaciones del campeonato, y ya en el pasado mercado invernal despertó un interés variado. Ya entonces el Castellón tenía las mejores cartas en su mano: había actuado con celeridad y en octubre había renovado a Cala hasta el 2028. La cláusula de rescisión es de cinco millones.

A ella se sigue remitiendo hoy el Castellón, por mucha presión que se ejerza desde diferentes altavoces y por mucho ruido que haya. El club considera totalmente legítimo el sueño de un futbolista de llegar a La Liga, pero comparte esa misma ambición y entiende que este objetivo no se puede lograr si vende a sus competidores cada jugador que descubre (y con descuento).

Imagen de archivo de Álex Calatrava, Cala, en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

Por ello, se aferra a una máxima fundamental para su futuro como entidad: no se vende a nadie por debajo del valor que considera que tiene. Con Cala, incluso, el Castellón piensa que el futbolista vale más de los cinco millones de cláusula, así que no está dispuesto a rebajar esa cantidad. Además, el club orellut estaría preparado para mejorar las condiciones del contrato del jugador, en caso de que ninguna oferta llegue a esos cinco millones de euros.

Enfrente de esta postura firme del Castellón, que no se ha movido un milímetro desde enero, florecen los vaivenes. Es parte del juego. Por el momento, ha habido más rumores que ofertas concretas, y estas no han alcanzado las pretensiones del club, cuyo proyecto de mejora pasa por vender jugadores, como así ha hecho, pero no a cualquier precio.

La estrategia

Cara a la próxima temporada, el Castellón ya ha culminado las ventas de Raúl Sánchez (Necaxa) y Daijiro Chirino (Almería). Con variables, son las mayores en la historia del club y superan un acumulado de tres millones y medio de euros, y ayudarán a aumentar el límite salarial. En ese sentido, y debido a las normas financieras de LaLiga, el club va a acostumbrar a sus aficionados a los traspasos, ya que las ventas son una de las maneras más rápidas para poder pagar más salarios y seguir creciendo.

También ha potenciado el Castellón otras vías, con el mismo objetivo en los últimos tiempos, como el incremento de patrocinadores o la conversión de crédito en ampliaciones de capital, en el marco de un proyecto que incluye la cesión del SkyFi Castalia por 50 años y la construcción de la ciudad deportiva como estabilizadores a largo plazo.