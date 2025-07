El Castellón camina firme hacia un nuevo 'sold out'

El Castellón va camino de repetir 'sold out' de abonos cara a la próxima temporada. Por lo pronto, ya ha superado la barrera de los diez mil abonados a falta de varios días para que finalice el plazo de renovaciones, según datos de la propia entidad.

El club albinegro tiene ya más de 10.500 renovaciones y una vez se cierre el plazo (este viernes presencial y el domingo a través de la web) se dará una semana para que lo socios que así lo quieran puedan cambiar de asiento.

Nuevas altas

El Castellón mantiene como objetivo volver a superar la cifra de trece mil abonados y tiene previsto abrir el periodo de nuevas altas el 5 de agosto para aquellos seguidores que cuentan con el 'Carnet Albinegre', que tendrán preferencia para conseguir alguno de los abones que quede disponible.

Tipos de abonos

Como ocurriera en cursos precedentes, este temporada el Castellón cuenta con dos modalidades de abonos: uno básico con las condiciones tradicionales; y otro premium con una cantidad de ventajas mucho mayor.

El básico no incluye la Copa del Rey en el SkyFi Castalia, el abono físico es gratuito, tiene un 15% de descuento a la hora de comprar la camiseta oficial en la tienda on line...

CALENDARIO El 20 de julio, final de las renovaciones Dos días más tarde, las reubicaciones (hasta el 27 de julio) El 5 de agosto, las nuevas altas (solamente para los que tengan el Carnet Albinegre de la temporada 2024/2025) El 10 de agosto, final de la campaña de abonos

. / CD CASTELLÓN

A liberar o ceder asiento

Cabe recordar que el club sigue señalando la conveniencia de liberar o ceder el asiento, en caso de no poder asistir al partido. Así, el dossier de la campaña de abonos desgrana las ventajas de esta operación (el 5% del asiento liberado y vendido como descuento para la temporada que viene, hasta un máximo del 20%), pero también la penalización: tarjeta amarilla en caso de no asistir, de no liberar, de no ceder o de hacerlo y que el beneficiario no acuda); y roja a partir de tres encuentros.

Como fuere, se espera que este año el SkyFi Castalia siga presentando un gran aspecto, y que la afición sea un factor que ayude al equipo a conseguir sus objetivos. El primer partido de Liga como local ya tiene fecha. Después de debutar en Santander contra el Racing, el Castellón recibirá al Valladolid el viernes 22 de agosto a las 21.30 horas.