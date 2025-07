CD Castellón | Un nuevo reto para Gonzalo Pastor

La vida futbolística de Gonzalo Pastor dio un gran salto en poco más de un año vestido de albinegro. Del juvenil pasó al Castellón B y, aún siendo juvenil, dio el salto al primer equipo del CD Castellón. El jugar en Segunda y lanzar destellos interesantes le abrió las puertas de la selección española sub-19. Todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿qué será del chaval de Denia esta temporada ya en curso, la 2025/26? De momento ya se ha incorporado a los entrenamientos tras diez días extra por su participación en el Europeo sub-19. Y ahora tendrá que demostrar a Johan Plat que, pese a su juventud, está dispuesto a pelear por hacerse un hueco en la saturada plantilla de la escuadra castellonense.

Competencia

El reto es tan mayúsculo como interesante: corroborar que su condición de internacional sub-19 no fue fruto de la casualidad y convencer a Johan Plat para quedarse en el primer equipo. El chaval es consciente de que el centro del campo actual del conjunto castellonense cuenta con muchos efectivos, máxime tras la última incorporación del mediocentro brasileño Ronaldo Pompeu da Silva, de 35 años, fichado del LR Vicenza, pero va a dar lo máximo. Ya está en ello, entrenando y esperando que lleguen amistosos para, sobre el césped, exhibir su calidad depurada y su clara visión del juego.

Gonzalo Pastor viene de jugar en cuatro divisiones diferentes la pasada campaña. Fueron 16 partidos en Segunda División, cuatro en Tercera RFEF, nueve en División de Honor juvenil y además ocho encuentros con la selección española sub-19, entre partidos oficiales y amistosos de preparación.

Sin fichas libres

La plantilla del CD Castellón no dispone de fichas libres en estos momentos, sin contar con Gonzalo Pastor (que podría tener ficha B) entre las 25 del primer equipo, y el club aún no tiene cerrado el plantel. Habrá salidas, ya sea con traspasos (el caso del mediapunta Álex Calatrava sigue en el aire), cesiones o descartes. El vestuario se tiene que aligerar. Para algunos futbolistas los amistosos podrían servir de examen final, a no ser que la decisión ya esté tomada.

Con los 11 fichajes que hasta la fecha ha realizado, el Castellón busca elevar el nivel competitivo del equipo. Para Gonzalo Pastor, que renovó su contrato hasta 2028 hace unos meses, quedarse sin plaza en el primer equipo del Castellón le supondría buscar una salida, en irse cedido para sumar más partidos y más minutos, bajo la atenta vigilancia de los gestores del club orellut. Así que las próximas semanas serán decisivas para este prometedor futbolista, que se ha convertido en una de las joyas de la cantera albinegra.