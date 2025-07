La previa | El Castellón se calibra ante un Valencia a medio construir en el Antonio Puchades

Avanza a buen ritmo la pretemporada y con el paso de las sesiones poco a poco los partidos amistosos adquieren mayor importancia. En plena cuenta atrás para el inicio del campeonato liguero, a partir de ahora se irán acumulando más encuentros. En el CD Castellón, tras la exhibición goleadora frente al Queens Park Rangers (0-6), ahora toca enfrentarse a un Primera División en pleno rodaje y en plena construcción. Como está siendo habitual las últimas pretemporadas, toca visitar al Valencia CF en el campo Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Será a las 20.00 horas y los aficionados ‘orelluts’ que tienen prácticamente imposible acceder a esa instalación, podrán seguir el duelo bien a través de GOL como de À Punt.

Más rodado estará el CD Castellón. Ha tenido siete días más, la plantilla castellonense, para aprender o intentar aprender más conceptos futbolísticos que intenta trabajar el técnico neerlandés Johan Plat. No hay que tener reparos que en el primer ensayo el conjunto de la capital de la Plana sorprendió lo bien que lo hizo el equipo ante un contrincante de la misma categoría, pero del fútbol británico. Fue, posiblemente, el partido perfecto que quiere cualquier entrenador, marcador aparte: triunfo, portería a cero, buenos detalles y algunos pocos no tan buenos y, encima, no se lesionó nadie, repartiendo bien los minutos entre los 23 disponibles (entonces).

El Valencia pondrá a prueba a un Castellón más rodado y con más refuerzos. / Valencia CF

Para esta cita podrá jugar el mediocentro Gonzalo Pastor, tras incorporarse a la pretemporada, y es posible que no juegue Pere Marco (apunta a salir cedido a Unionistas de Salamanca), ni lo hará el lesionado Douglas Aurelio. Y veremos que el técnico quiere dar minutos a los dos futbolistas que han llegado a mitad semana: También podrían tener sus minutos los últimos fichajes: Ronaldo Pompeu, Fabrizio Brignani y Agustín Sienra.

El rival

Muchas salidas y pocas entradas en la plantilla del Valencia CF 2025/26, hoy en día. Han llegado el delantero Dani Raba (Leganés) y el portero Aitor Agirrezabala (cedido por el Athletic). En cambio, la nómina de salidas es muy extensa y podría verse incrementada en algún que otro efectivo más: Mamardashvili (cedido por Liverpool), Jaume Domènech, Rafa Mir (cedido por Sevilla), Max Aarons (cedido por Bournemouth), Barrenechea (cedido por Aston Villa), Iván Jaime (cedido por Oporto) y Sadiq (cedido por Real Sociedad), Germán Valera (al Elche), Yarek (PSV), Hugo González (al Celta B) y Mosquera (Arsenal). Vuelven de cesión: Cristian Rivero (Albacete), Cömert y Cenk (Valladolid) y Marí (Zaragoza).