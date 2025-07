Lucas Alcázar: «Veía partidos del Castellón por la televisión y me divertían mucho»

Lucas Alcázar es un lateral zurdo con alma de extremo. En estos dos primeros partidos amistosos ha demostrado que tiene largo recorrido por la banda (izquierda), llegando hasta la línea de fondo y centrando. Ante el Queens Park Rangers lo demostró en la segunda parte, donde realizó varias penetraciones y dio una asistencia de gol. El ex del Betis Deportivo dice estar «con una gran ilusión» por lograr grandes cosas y se mostró «agradecido» al CD Castellón por haberle hecho «cumplir el sueño» de llegar al fútbol profesional.

Reconoce este habilidoso futbolista que la temporada pasada estuvo atento a este equipo albinegro al más puro estilo holandés, primero con Dick Schreuder y después con Johan Plat, que sigue en el banquillo del conjunto castellonense. «Veía partidos del CD Castellón por televisión y me divertían mucho», reconoce Lucas Alcázar. «Eran encuentros bonitos para el espectador. Ahora trabajamos para seguir siendo un equipo con las mismas señas de identidad. Y, a base de trabajo, lo estamos consiguiendo. Se ha visto en estos dos primeros amistosos. Por eso las sensaciones que tengo son muy buenas», reconoció el joven lateral.

Y ahora partícipe

De divertirse viendo jugar al CD Castellón a vivirlo desde dentro. Siendo parte de ese equipo del que tanto se habló a nivel nacional debido a su juego abierto, vertical y de fútbol de ataque. «Ya lo estoy viviendo y este fútbol requiere de mucho nivel físico, de mucha presión y de mucho correr arriba y abajo. Soy nuevo aquí, intento aprender lo más rápido posible porque vine decidido a aportar mi pequeño granito de arena», asegura.

Lucas Alcázar ha demostrado ser un lateral con buenas subidas por su carril. / CD Castellón

Lucas Alcázar Moreno nació en Leganés y hace unos días cumplió los 23 años. Arrancó en la cantera del Real Madrid, para después salir cedido a equipos como la Peña Deportiva o el Talavera. Dispuso de alguna oportunidad en el Real Madrid B, saliendo dirección a Sevilla en verano de 2023, para firmar por el Real Betis. En su filial disputó 65 encuentros en las dos temporadas que estuvo allí, celebrando el primer año el ascenso de Segunda a Primera Federación.

Llega al CD Castellón para «trabajar al máximo» en una plantilla muy completa y con muchos jugadores. «Ojalá pudieran verme en el once, pero si no desde fuera aportaré lo máximo posible. Al final es el entrenador el que decide qué once tienes que jugar», finaliza Lucas Alcázar.