CD Castellón | Cuando lo mejor está por llegar: la historia de Serpeta

Las 24 horas de Canals no es un torneo cualquiera. La maratón futbolera reúne a los mejores jugadores de La Costera y cumplirá medio siglo en el próximo 2026. Es el 24 horas más antiguo de toda España, y allí Serpeta es una leyenda.

Sergio Sanchis Hernández, alias Serpeta (Canals, Valencia, 7-4-2000), es uno de los fichajes más llamativos del nuevo proyecto del CD Castellón. El apunte de las 24 horas, torneo que ha ganado en varias ocasiones, ayuda a explicar al futbolista. Porque Serpeta, que se ganó el apodo de niño por la hipnótica forma de sus ojos, ha sido un espíritu libre que no siempre priorizó el fútbol en su vida. Por ello, para llegar a donde todos decían que llegaría (el profesionalismo) optó por trazar su propio camino.

Los inicios

Desde que era un crío, Serpeta sacó brillo a su zurdita. No en vano, el Valencia CF lo captó para su cantera. Talento ofensivo, el chaval de Canals era uno de los buenos. Es de la generación del exportero albinegro Gonzalo Crettaz y del actual jugador del FC Barcelona, Ferran Torres. Ambos asomaban en las convocatorias de la selección autonómica. Sin embargo, Serpeta eligió volver a casa.

«En el Valencia estuvo poco tiempo porque era un chico muy de su entorno», explica Berna Ballester, que ha sido compañero, descubridor y entrenador del nuevo futbolista albinegro. «Eso ahora ha cambiado, pero en esos años quizá para él era más importante estar con sus amigos, en su pueblo, y pasárselo bien», añade.

Pocos conocen mejor a Serpeta que Ballester, que recuerda perfectamente el flechazo que sintió al verlo cuando era poco más que un niño. «En esa época yo compaginaba mi labor de futbolista con la de coordinador de la cantera del Olímpic de Xàtiva, donde él vino como juvenil de segundo año», relata Berna Ballester a Mediterráneo en conversación telefónica. «Un día avisé al míster, ‘oye, este tío podría jugar tranquilamente en Tercera con nosotros’», añade. Y así ocurrió.

Adolescente en Tercera

En Tercera y con 17 años, Serpeta hizo lo mismo que en juveniles, donde anotó un recordado gol del ascenso contra el Torre Levante. «Es muy potente, tiene un gran tren inferior, uno contra uno... era y es un avión y puede jugar en las dos bandas», resume Berna, que recuerda las «ganas de mejorar» que mostró el protagonista.

La proyección de Serpeta, su «fútbol salvaje, muy de la calle», llamó otra vez la atención de la academia y la élite. El Almería lo fichó, pero de nuevo el de Canals sintió un desarraigo incómodo. Dejó pinceladas en el filial y debutó en algún amistoso del primer equipo, pero no cuajó y decidió regresar a casa, a su refugio favorito.

Serpeta, durante el Southampton-Castellón de pretemporada. / CD Castellón

Entonces apareció de nuevo Berna Ballester, que ya no era futbolista ni coordinador, sino técnico. Recuperó a Serpeta para la causa, primero en el Olímpic y luego en el Atzeneta, previo paso al salto de categoría con el Yeclano.

En la senda adecuada

De Tercera a Primera RFEF, pasando por Segunda Federación y ahora al Castellón, en la de plata, donde han detectado un potencial más que interesante. «Es un tío muy del pueblo, pero tiene unas condiciones naturales espectaculares», asegura Fran Giménez, otro compañero clave en su recorrido. Fran, que también es de Canals, ejerció de veterano con Serpeta, al que apadrinó en Olímpic y Atzeneta. «Somos de generaciones diferentes, pero conectamos enseguida. Probablemente antes el fútbol no fuera su prioridad, pero yo le insistía mucho porque tenía todo para ser profesional», explica. «Lo que más me sorprendió fue el descaro, lo atrevido que era. Después a nivel físico la potencia y el arranque, porque iba sobrado», desgrana sobre el Serpeta futbolista.

Fran, de hecho, ha sido rival de Serpeta en las 24 horas de Canals. «Por ahí han pasado jugadores como Natalio (otro ex del Castellón), David Timor, Rubén García... Y Serpeta algún hachazo mío se ha llevado», confirma, entre risas. No este año: con el fichaje a punto de confirmarse, Serpeta no quiso arriesgarse a una lesión y si hubiese querido sus amigos tampoco le hubieran dejado.

«Sabemos que ha trabajado mucho para tener esta oportunidad -coinciden- y ahora va a dar el máximo». El Castellón, consciente de que atesora una joya por pulir, lo ha firmado hasta 2028 y en el momento adecuado de un largo camino. En el balcón de la madurez a los 25 años, Serpeta, el futbolista del pueblo, quiere saber dónde está su límite.