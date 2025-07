El Castellón planta cara a un Alavés que acaba remontando en Olot (1-2)

Mariano Díaz, con sus dos goles, puso el punto final a la condición de invicto del CD Castellón en pretemporada, en el cuarto partido de ensayo, frente a un Deportivo Alavés que fue de menos a más y que acabó por darle la vuelta al marcador en el minuto 85. El ex del Real Madrid, a prueba en los vitorianos, metió dos goles en media hora de juego, para pasar del 1-0 al 1-2. No pasa nada. La primera parte de los orelluts fue muy buena; y cuando el partido llegar a sufrir en las dos partes, es cuando su rival fue mejor.

Controló la situación en todo momento el conjunto castellonense el partido ante la escuadra vitoriana. Y lo hizo con mucha llegada, pisando con frecuencia el área rival tras acciones bien hilvanadas, con toques asegurados, con balones por la banda o por el centro, entre líneas. Es verdad que dominó mucho el equipo de Johan Plat, pero sin tantas ocasiones como en anteriores partidos de pretemporada.

En esta ocasión, Matthys estuvo en la portería; Mellot y Alcázar en los laterales, con Óscar Gil y Sienra en el eje de la zaga; por delante de ellos Diego Barri, Doué y Cipenga; y más adelantados Mabil, Mamah y Pablo Santiago. Atrás apenas hubo trabajo; en la medular Diego Barri y Doué recuperaban balones; y en el primer bloque activos Cipenga y Mabil en los carriles.

Inicio prometedor

Lo dicho, ocasiones de gol no tantas como en los tres anteriores partidos, pero si presencia en tres cuartas partes del campo. En el minuto 7, Mabil dio el primer aviso ante la portería de Antonio Sivera, rechazando el arquero. La segunda aproximación acabó en gol. Buen pase del lateral Jérémy Mellot sobre Pablo Santiago, que entró como una exhalación por el flanco derecho y, de tiro raso, puso el 1-0. Un gran gol que hacía justicia.

El Deportivo Alavés no daba señales de vida. El balón le duraba muy poco en su poder y hasta el minuto 36 no pisaron el área del CD Castellón en balón elaborada. Tiros a portería de Matthys muy pocos. El primero en el minuto 28, tras una falta directa. Poco antes, en el 26’, había recuperado un balón Cipenga dentro del área babazorra y su centro no encontró rematador.

El Castellón jugó una gran primera parte, pero al final acabó perdiendo el partido. / Deportivo Alavés

Se llegó al descanso con un conjunto vitoriano que tuvo más control de la situación a partir del minuto 35, posiblemente cuando el desgaste ya pasaba factura a los castellonenses, pero sin crearle peligro al arquero belga, que salió un par de veces con los puños para despejar balones aéreos. Así que 1-0 al descanso.

Segunda parte

En el segundo tiempo solo repitió el portero Matthys (en el minuto 73 fue sustituido por Juanki); el resto cambió. Willmann y Salva en los laterales, con Jozhua y Alberto en el eje de la zaga; en la medular actuaron Gerenabarrena, Gonzalo Pastor y Lottin; y delante Serpeta, Markanich y Flakus. El partido tuvo más idas y venidas a las dos áreas. El Deportivo Alavés empezaba como acabó el primer tiempo, con más posesión.

Pablo Ibáñez avisó al CD Castellón con un remate que se estrelló en la parte alta del larguero (min. 56). Un minuto después Serpeta remató medio cayéndose, paro el portero visitante, pero el valenciano pidió un posible penalti. De ahí a la otra área con una rápida contra que culminó Mariano en el 1-1 tras sortear la salida del arquero Matthys.

Derrota postrera

Fue cuando en los minutos finales se vio sufrir un poco al equipo de la capital de la Plana. Quiso, pero no pudo el Alavés. Hasta que, en el minuto 85, Mariano Díaz cazó un balón en el semicírculo del área y su disparo se coló entre una multitud de jugadores en área albinegra y el cuero besó las mallas de la portería defendida por Juanki. El 1-3 no llegó porque lo erró el visitante Pinillos. Era el 1-2 con el que el CD Castellón encajó la primera derrota en pretemporada.

Ficha técnica:

CD Castellón: Matthys (Juanki, min. 73); Mellot (Willmann, min. 46), Óscar Gil (Alberto, min. 46), Sienra (Jozhua min. 46), Lucas Alcázar (Salva min. 46); Doué (Gerena, min. 46), Diego Barri (Gonzalo, min. 46), Cipenga (Serpeta, min. 46); Mabil (Lottin, min. 46), Mamah (Flakus, min. 46) y Pablo Santiago (Markanich, min. 46).

Deportico Alavés: Sielva; Garcés, Tenaglia, Jony, Moussa Diarra; Jon Guridi, Aleñá, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Toni Martínez y Carlos Vicente. También jugaron Mariano, Calebe, Mouriño, Raúl Fernández (ps), Guevara, Paradas, Pinillos, Novoa, Youseff, Protesoni y Villalibre.

Goles: 1-0. Min. 18: Pablo Santiago. 1-1. Min. 58: Mariano. 1-2. Min. 85: Mariano.

Árbitro: Angel Berjaga Ruz (Girona). Sin tarjetas.

Campo: Municipal de Olot. A puerta cerrada.