Cuarta semana de pretemporada: menos carga y más minutos jugados

Arranca la cuarta semana de pretemporada para un CD Castellón que tiene por delante 19 días para acabar de ponerse a tono. Tal y como se acerca el inicio de la competición oficial la carga de trabajo durante la semana disminuye, para así dar cada vez más minutos a los futbolistas en los partidos amistosos. A los albinegros les quedan, lo que es pretemporada, dos semanas. A partir del 11 de agosto (lunes) arrancará la cuenta atrás, con la mirada puesta en el sábado, día 15, donde se debutará en liga ante el Racing Club de Santander en el Campo de Sports El Sardinero (17.00 horas).

Hoy en día los futbolistas suelen presentarse a las pretemporadas con un buen rodaje. Unas vacaciones activas en manos de profesionales de la preparación física, en gimnasios habilitados para no perder la forma física. Por los jugadores llevan mejor las dos primeras semanas que suelen ser, o solían ser, las más duras. Los primeros partidos de pretemporada se repartían los minutos (más o menos 30 por jugador). La semana siguiente se pasa a prácticamente 45 minutos. A partir de este martes, y en los sucesivos amistosos, se seguirá con los 45 minutos y, en algunos casos, 60.

Toca aguantar más en el campo porque a partir del 15 de agosto los elegidos para el once titular tendrán muchas papeletas de jugar los 90 minutos. Así que con el paso de los días se les dará más minutos a los futbolistas y de forma suave y sin acabar de mostrarlo bien, el técnico Johan Plat empezará con un esbozo del once que quiere para la primera jornada de liga, aunque siempre se ha dicho que en las cuatro o cinco primeras jornadas los onces no se suelen repetir mucho.

Además, y después de tres semanas de trabajo, no ha trascendido que en estos días no se haya producido ninguna lesión muscular, y en este tema hay que tocar madera. Es cierto que en los dos últimos amistosos no haya participado el portero Amir, o que Álex Calatrava que está más fuera que dentro del CD Castellón solo jugara en el primero de los amistosos (Queens Park Rangers) por el equipo, que son cuatro hasta la fecha.

El equipo cambia de instalaciones y desde el martes trabajará en su ciudad deportiva. / CD Castellón

Otro tema es que no hayan debutado dos de los tres últimos fichajes. Llegaron la pasada semana y, quizá, el técnico consideró que era muy prematura hacerles jugar a las primeras de cambio con el ritmo tan alto que presente la escuadra castellonense. Es el caso de Ronaldo Pompeu da Silva y de Fabrizio Brignani.

Cuatro amistosos

La menor carga en las sesiones de entrenamiento se compaginará con dos partidos por semana. En ese sentido, de vuelta del doble ‘stage’ en Olot, el CD Castellón regresa a la capital de la Plana, mañana se entrenará en el campo improvisado en la futura Ciudad Deportiva en La Coma (Borriol), y esta semana jugará dos encuentros. El primero en Alzira este miércoles, 30 de julio, a las 19.00 horas ante el Al-Riyad SC, conjunto de Arabia Saudí. Y el sábado, 2 de agosto, el rival será la SD Huesca de Liberto Beltrán, a las 19.00 horas, en el Estadio Pinilla, de Teruel.

Para la última semana de pretemporada, el conjunto castellonense jugará dos partidos en 24 horas, posiblemente para que once jugadores, más chavales del filial, jueguen uno y otros once con canteranos, el segundo. Así las cosas, el viernes 8 de agosto a las 19.00 horas los albinegros visitarán al Levante UD, en Ciudad Deportiva de Buñol. Y el sábado 9 tocará viajar a la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta para jugar un clásico de verano contra el Albacete Balompié, a partir de las 19.30 horas.