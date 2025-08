CD Castellón | Alberto Jiménez: «El objetivo final del club es ascender, pero hay que ir poco a poco»

Alberto Jiménez va a por la tercera temporada defendiendo la zamarra del CD Castellón y la afronta con las mismas ganas que las dos anteriores. Sin querer ser más que ninguno, con la humildad que se le caracteriza, ve al equipo ir por el buen camino en esta pretemporada. Destacó la idea que tiene el club de intentar grandes cosas esta campaña 2025/26. «La mentalidad del club es la de subir a Primera División y de ahí no se baja», apuntó el zaguero canario de 32 años.

«Ascender es el objetivo, pero hay que ir poco a poco. Estamos en un proyecto que a largo plazo quiere estar en la máxima categoría del fútbol español, pero eso no será fácil para ningún equipo, y tampoco para nosotros», valoró el experimentado futbolista que acumula 74 partidos de albinegro y casi 6.000 minutos disputados, lo que marca la regularidad que ha tenido durante estos dos últimos años en el club.

Alberto Jiménez, un futbolista importante en la defensa del CD Castellón. / CD Castellón

«Estamos viendo que las cosas están saliendo bien, y todo estamos con ganas e ilusión, para ver cómo arrancamos esta temporada. Ojalá que el inicio sea positivo como la pasada temporada (2024/25)», señaló Alberto Jiménez.

Al ser preguntado sobre si se considera un futbolista con importantes galones dentro de la plantilla de este CD Castellón, dijo que «sigo siendo el mismo que el verano de 2023 vine a este club. Uno más. Mi único objetivo es ayudar a los compañeros y que ellos me ayuden a mí. Y por mi parte no será: lo intento dar al 100%, como he hecho siempre».

La afición albinegra

Alberto Jiménez, que ya sabe cómo de fiel y exigente es la afición de la entidad de la capital de la Plana, se dirigió a esos hinchas tan pendientes del día a día de su equipo diciéndole que «que tengan calma porque las pretemporadas no quieren decir nada. Yo, en otros equipos, he vivido muy buenas pretemporadas, pero luego en la liga no nos fue tan bien», para recordar que «la Segunda División es muy complicada», pero no esconde que el gusanillo que lleva dentro «está con ganas y está muy ilusionada» en el arranque de liga.