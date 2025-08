La crónica | El Castellón empata pero merece más en su duelo frente al Huesca (1-1)

El CD Castellón empató ante la SD Huesca en un partido que estuvo a punto de ser suspendido por la indignación de los castellonenses por el mal estado del terreno de juego (irregular y con el césped más alto que nada), tras las protestas, el intento fallido por cortar al césped en tiempo récord, el partido se disputó y se acabó igualando. Los oscenses marcaron al minuto y medio de comenzar el encuentro y los albinegros igualaron al filo del descanso con el tanto de Mabil. Casi se quedó corto el marcador porque el equipo de la capital de la Plana hizo más cosas y mejores, pero no acabó de rematar la faena.

Después de todo el follón inicial sobre si el partido se jugaba o no, el sainete de la máquina segadora que sólo cortó el césped de unos diez metros de largo, el partido comenzó con los 10 minutos de cortesía facilitados por la televisión aragonesa que no podía permitir más demora porque a las 21.00 horas tenía que dar en directo el Tarazona de David Cubillas contra el Real Zaragoza.

El CD Castellón jugó en la primera parte con Matthys en la portería; Mellot y Jozhua en los laterales, con Fabrizio y Salva Ruiz en el eje de la zaga; por delante un tridente que apunta a jugar en liga como es el formado por Diego Barri, Gerenabarrena y Álex Calatrava; y delante de lo mejor de esta pretemporada con Cipenga, Camara y Mabil.

Los albinegros estaban analizando cómo se les clavarían los tacos en el césped y la SD Huesca ya se les puso en ventaja. Un minuto y medio, primera aproximación, balón a saque de esquina, despiste en la marca y un extraordinario artillero como Sergi Enrich puso el 1-0 a los 95 segundos de partido, tras un buen centro de Julio Alonso. Pero, en realizad, el conjunto oscense tardó mucho tiempo hacer algo más a nivel ofensivo.

A trancas y barrancas

Sin un juego fluido por el estado del terreno de juego y porque enfrente había un equipo con mucho nivel, el conjunto de la capital de la Plana de Johan Plat fue tejiendo su juego desde atrás hacia adelante, sin prisa y sin pausa, posiblemente con un juego más antipático que en otros amistosos, pero le dio para llegar al área del equipo del Alto Aragón. En el minuto 20 el omnipresente Camara estuvo a punto de igualar, pero se la rechazó el meta Dani Martín.

Después de otro aviso del CD Castellón y de dos llegadas de la SD Huesca con remate muy deficiente, llegó otra clarísima ocasión de Camara, tras error del arquero a su frontal del área. Lanzó, pero el cuero salió lamiendo el palo (min. 36). Sin embargo, a la tercera fue la vencida y Mabil, tras un buen pase de Álex Calatrava, alojó el balón al fondo de las mallas. 1-1 con el que se llegó al descanso.

Segunda parte

Introdujo algunos cambios en el once: Amir estuvo en la portería, Óscar Gil en el eje de la defensa, Lucas Alcázar se puso se puso de lateral izquierdo, Israel Suero se puso de enganche. Se quedaron en el vestuario el arquero Matthys, el lateral Jozhua, el central Fabrizio y el mediapunta Álex Calatrava. No sucedió nada destacado hasta el minuto 55 cuando un gran centro raso de Mabil no lo logró rematar en el segundo palo Camara, libre de marca.

En el minuto 64 llegó una tanda de siete cambios en el CD Castellón con la salida al campo de Sienra, Gonzalo Pastor, Doué, Lottin, Mamah, Markanich y Flakus. El equipo de Johan Plat no cambió; presionó, tocó, dominó tuvo llegadas al área rival que no se acabaron de cristalizar en gol y, lo mejor de todo, es que nadie se lesionó, que ya es mucho.

El próximo partido del CD Castellón será el viernes, día 8, contra el Levante UD de Primera División en la Ciudad Deportiva de Bunyol, a partir de las 19.00 horas y televisado en directo por À Punt.

Ficha técnica:

-1- SD Huesca: Dani Martín; Iñigo Piña, Diego González, Sergi Enrich, Kortajarena, Julio Pulido, Jesús Álvarez, Julio Alonso, Ojeda, Ángel Pérez y Óscar Sielva. También jugaron: Toni Abad (ps), Enol, Diego Aznar, Manu Rico, Ro, Arribas, Álex Calvo, Ayman y Willy.

-1- CD Castellón: Matthys (Amir, min. 46); Mellot (Sienra, min. 64), Fabrizio (Óscar Gil, min. 46), Salva Ruiz (Gonzalo Pastor, min. 64), Jozhua (Lucas Alcázar, min. 46); Barri (Doué, min. 65), Gerena (Lottin, min. 64), Calatrava (Suero, min. 46); Cipenga (Markanich, min. 64), Camara (Flakus, min. 64) y Mabil (Mamah, min. 64).

Goles: 1-0. Min. 2: Sergi Enrich. 1-1. Min. 42: Mabil.

Árbitro: Armando Ramo (Zaragoza). Amonestó a los oscenses Sergi Enrich y Manu Rico.

Campo: La Pinilla. 450 espectadores.