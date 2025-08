CD Castellón | El fútbol en el SkyFi Castalia se vuelve viral

Encontrar a tu equipo donde menos te lo esperas es un arma de doble filo. Puede ser algo feo, si ese donde menos te lo esperas es la Tercera División, como ocurrió en el pasado con el CD Castellón. Y puede ser algo bonito, como está ocurriendo en el presente con el CD Castellón, si ese menos te lo esperas incluye medios internacionales de prestigio y creadores de contenido de lo más popular.

Así está sucediendo en los últimos tiempos. El fútbol en el SkyFi Castalia se ha vuelto viral (e internacional). El estadio de la calle Huesca ha recibido unas cuantas visitas peculiares durante la pasada temporada. Una de las más destacadas fue la de Frank Ilett. Este joven es conocido en las redes sociales por haber emprendido un particular desafío. Un día se rapó la cabeza y aseguró que no volvería a cortarse el pelo hasta que el Manchester United ganara cinco partidos consecutivos. Han pasado más de 300 días y ahí continúa: cuestionando con gracia la estética capilar y las leyes de la gravedad.

El caso es que Frank Ilett (The United Strand, casi 200.000 seguidores en Instagram) eligió el campo del CD Castellón para su primer partido en España. En concreto presenció, desde la zona de Tribuna Baja, el Castellón-Albacete de Liga. Fue, como se recordará, el partido de la polémica arbitral. Las a menudo incomprensibles decisiones del colegiado provocaron la indignación en la grada y la reacción del presidente Bob Voulgaris. Ajeno al detalle, Ilett disfrutó, como se aprecia en el vídeo que después publicó, del ambiente en el SkyFi Castalia, donde destacó la animación de los aficionados y la lluvia (para él) inesperada.

Reconocimiento

Más recientemente, el Castellón ha sido noticia en el mundo de los visitantes de estadios. Un portal especializado en la materia (The Padded Seat) ha premiado una de las experiencias VIP más exitosas que ofrece el club albinegro en el SkyFi Castalia. La Bench Experience ha sido señalada, con vídeo incluido, como la mejor de la pasada temporada, por delante de las del Rochdale AFC de Inglaterra y del Broxburn Athletic de Escocia.

Lanzada a finales de noviembre, la Bench Experience se ha convertido en poco tiempo en una de las opciones más demandadas por los aficionados, como pudo comprobarse jornada tras jornada. El paquete incluye ver el partido a ras de césped, tras el banquillo y con pantallas, presenciar el calentamiento a pie de campo, saludar a los jugadores, comida...

El factor Pablo Hernández

No es casualidad que el vídeo de The Padded Seat destaque un momento en su vídeo del SkyFi Castalia: Pablo Hernández se acerca a la zona de banquillos para saludar a los allí presentes. El actual entrenador del filial albinegro es un futbolista muy querido en Inglaterra, sobre todo entre la hinchada del Leeds United. No en vano, en las últimas temporadas se dio otro fenómeno peculiar. Decenas de aficionados del Leeds acudieron a la Plana para ver los últimos partidos de Pablo como profesional.

Voulgaris, un reclamo

Pero si el reclamo de Pablo Hernández traspasó fronteras, mayor es el impacto aún del presidente. Haralabos Voulgaris, su ambicioso proyecto y su llamativa personalidad, que han protagonizado reportajes en la prensa internacional. El más reciente fue en el prestigioso L’Equipe, en Francia, y antes en el también reconocido The Guardian, en Inglaterra.