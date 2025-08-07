Informe | El aumento de ingresos eleva el límite salarial del Castellón

El CD Castellón dispondrá de un límite salarial mayor que el de la temporada pasada. Las ventas históricas de Raúl Sánchez y Daijiro Chirino y el crecimiento del club en fuentes de ingresos fundamentales (patrocinios al frente) allanan el camino hacia el progreso deportivo del equipo de Johan Plat.

Los números de la segunda temporada en la Liga Hypermotion ratifican el exitoso aterrizaje de la entidad que preside Haralabos Voulgaris en el fútbol profesional. En los años 2023 y 2024, meses antes del ascenso, el club albinegro ya fue preparando el terreno. No solo a nivel deportivo, como es habitual: también y con especial detalle lo hizo en el aspecto económico, dada la rígida normativa financiera de LaLiga.

El trabajo previo

Gracias a este trabajo previo, que incluyó varias ampliaciones de capital, el Castellón dispuso durante la temporada pasada de un límite salarial de más de ocho millones de euros, instalado en una zona media del campeonato. La cifra inicial fue de 8,2 millones al principio de curso, que crecieron hasta los 8,5 tras la revisión invernal.

En esta ocasión, la estimación es todavía mejor. Un factor crucial en este aspecto han sido las ventas de futbolistas durante el presente mercado estival. Hasta la fecha, el Castellón ha cerrado dos salidas históricas: la del carrilero Raúl Sánchez al Necaxa de México (por algo más de un millón de euros) y la del defensa Daijiro Chirino a la UD Almería (por alrededor de dos).

Casi dos ‘kilos’ por sponsors

Este capítulo de ingresos es uno de los que más influye a la hora de calcular, según la normativa de LaLiga, el límite salarial de las plantillas. Otro apartado importante es de los patrocinios, donde el Castellón también está creciendo a una considerable velocidad. Sumando los ya firmados o encarrilados, el club orellut ingresará casi dos millones de euros por esponsorización, multiplicando lo que ingresaba años atrás en esta área. También va a crecer mucho en el Castellón el ambicioso Club de Empresas que lanzó la pasada campaña.

Otro nicho que refleja la buena salud del Castellón, y que tiene valor para el límite salarial, es el número de abonados. El club cerró la fase de renovaciones con 13.000 y es cuestión de horas que anuncie el ya casi tradicional sold out, con algo más de 13.500 abonados.

Por todo ello, la entidad estima que superará el límite del curso pasado sin necesidad de nuevas ampliaciones de capital. Esto no quiere decir que no pueda realizarlas en un futuro próximo, utilizando la fórmula de la conversión de crédito y el músculo económico de Voulgaris, tal y como hiciera anteriormente.