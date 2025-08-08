En Directo
Directo Levante-Castellón
Los albinegros disputan, en la Ciudad Deportiva de Buñol, su penúltimo amistoso de la pretemporada
Nuevo capítulo en la pretemporada del CD Castellón, que disputa su séptimo encuentro de este verano, frente a un equip orecién ascendido a LaLiga EA Sports.
EL LEVANTE TAMBIÉN JUEGA MAÑANA. En el caso de los granota, viajan a Francias para enfrentarse al Auxerre.
AFICIONADOS ORELLUTS EN BUÑOL. Como siempre, el Castellón acompañado, incluso en pretemporada.
Las entradas están agotadas.
ASÍ SALE EL LEVANTE. El once de Julián Calero frente al Castellón.
EL ONCE DE JOHAN PLAT. El neerlandés se guarda a muchos jugadores, puesto que maána hay otro partido, contra el Albacete Balompié, en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta (19.30 horas).
¡BIENVENIDOS A LA RETRANSMISIÓN DEL LEVANTE-CASTELLÓN! La Ciudad Deportiva de Buñol acoge, a las 19.00 horas, el penúltimo amistoso de los albinegros.
