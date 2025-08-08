¿Dónde ver el Levante-Castellón de pretemporada?

Con el inicio del campeonato de Liga a la vuelta de la esquina, el CD Castellón disputa esta tarde el primero de los dos amistosos consecutivos con los que culminará los encuentros de pretemporada. El equipo de Johan Plat se enfrentará al Levante, un rival de Primera División, en la ciudad deportiva del club valenciano en Buñol.

El Castellón llega a la cita en dinámica positiva. Hasta la fecha, ha dado una buena imagen durante el verano. Comenzó la preparación goleando al QPR inglés (0-6). También ganó al Valencia en Paterna (1-2) y posteriormente al Al-Riyadh saudí en Alzira (0-2). En el resto de encuentros consiguió empatar con el Southampton (1-1) y el Huesca (1-1) y únicamente perdió contra el Alavés (1-2), otro rival de Primera.

El calendario

Después de jugar este viernes con el Levante, el Castellón cerrará la pretemporada visitando el sábado al Albacete (19.30 horas). Este encuentro se podrá ver en directo por la televisión autonómica manchega.

Será el último ensayo antes del esperado debut liguero. Los de Plat visitarán al Racing de Santander, uno de los candidatos al ascenso, el sábado 16 de agosto a las 17.00 horas.

Alianza televisiva del club

En ese sentido, el CD Castellón ha anunciado un acuerdo con la plataforma especializada FootballClub gracias al cual los aficionados orelluts podrán ver todos los partidos de LaLiga Hypermotion durante la temporada 2025/26 por un precio de 50 euros. Además, por primera vez en su historia, el club emitirá los partidos como locales del filial, del juvenil y del femenino.

El partido contra el Levante

El duelo de este viernes ante el Levante recordará sin duda a los partidos disputados la pasada temporada en la Liga Hypermotion que fueron competidos entre los dos conjuntos y con una victoria para cada uno ante su hinchada.

Once de las doce incorporaciones del equipo de Johan Plat han jugado algún minuto esta temporada, mientras que solo el centrocampista brasileño Ronaldo Pompeu queda por debutar con la camiseta albinegra después de haber estado lesionado con problemas físicos durante el verano. También es duda el concurso del extremo Pablo Santiago, que cayó lesionado la pasada semana.

¿Dónde ver el partido?

El Levante-Castellón será retransmitido en directo, a partir de las 19.00 horas, por la televisión autonómica valenciana, À Punt. Además, podrá seguirse a través del directo de la web de Mediterráneo.