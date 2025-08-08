Luto por la muerte de José Ramón Villapún, exjugador del Castellón y muy querido en la ciudad
Nacido en Bermeo, se asentó en la capital de la Plana, donde formó una familia junto a su mujer, Rosa, y tuvo tres hijas, Begoña, Marta y Elena
Castellón despide hoy a José Ramón Villapún González, quien fuera extremo derecho del CD Castellón y de varios equipos históricos del fútbol español. Nacido en Bermeo en 1946, Villapún llegó con apenas 13 años a la capital de la Plana, ciudad que adoptó como propia y en la que ha vivido hasta su último día.
Surgido de la prolífica cantera albinegra, deslumbró desde joven por su velocidad y calidad técnica, debutando con el primer equipo en 1964, en un Castalia abarrotado, frente al FC Barcelona. Aquella noche dejó para el recuerdo un gol antológico y una asistencia, que encendieron la ilusión de toda una afición. Su carrera le llevó después a vestir las camisetas de Elche, Nàstic de Tarragona, Calvo Sotelo de Puertollano, Sant Andreu, Atlético Español de México, Lleida y Benicarló, siempre dejando huella por su entrega y carácter.
Fuera de los terrenos de juego, Villapún mantuvo una vida ligada al deporte y a Castellón. Fue entrenador de varios equipos provinciales y del amateur albinegro, además de ser un apasionado de las carreras de fondo, que siguió practicando incluso pasados los 60 años. Quienes le conocieron recuerdan su sencillez, su simpatía y su disposición para compartir anécdotas de fútbol con cualquiera que se le acercara.
Su vida en la ciudad fue también una historia de amor y familia. Casado con Rosa, ya fallecida, Villapún fue un padre entregado para sus tres hijas —Begoña, Marta y Elena— y un abuelo orgulloso de sus nietos, a quienes acompañó y animó siempre.
Hoy, el fútbol y Castellón pierden a uno de sus vecinos más queridos, un hombre que hizo de la camiseta albinegra su bandera y que, más allá de los goles y partidos, deja el legado de una vida bien vivida, rodeada de cariño y respeto.
Descanse en paz, José Ramón Villapún
