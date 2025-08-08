Nick Markanich pone la firma a una brillante victoria del Castellón ante el Levante (0-2)

Nick Markanich puso la firma a una brillante victoria frente al Levante UD en Buñol. Brillante por la entidad del rival, un Primera División. Posiblemente no fue el mejor partido disputado este verano por los castellonenses, pero ahí queda esta victoria. Otro primera que claudica ante los albinegros, como hizo semanas atrás el Valencia CF. El americano anotó los dos goles de la victoria mediada la primera parte. El primero de cabeza y el segundo de tacón. Penúltimo ensayo de pretemporada superado con nota alta. Este sábado se cierran las pruebas de verano.

Igual termina la pretemporada y el técnico Johan Plat no ensaya con el once que dentro de siete días debutará en liga frente al Racing Club de Santander. Tras el compromiso de este sábado frente al Levante UD, solo le queda la cita de este sábado (19.30 horas) contra el Albacete Balompié. En este penúltimo encuentro no acabó de dar pistas, aunque la portería (Matthys) y la defensa (Willmann, Alberto, Óscar Gil y Jozhua) podría ser la que se estrene en liga, con el permiso del lateral diestro galo Jérémy Mellot.

No era un partido excesivamente vistoso para los aficionados de granota y orelluts, pero la mascletà llegó en la recta final del primer acto cuando los muchachos de Johan Plat le dieron dos tortazos al Levante. En un abrir y cerrar de ojos. Hasta ese minuto 33, el duelo estaba siendo controlado por la escuadra de la capital de la Plana, aunque sin mucha llegada ni claridad. A pesar de todo, los albinegros eran mejores. El Levante llegaba con menos claridad arriba.

Golazos

En el minuto 33 llegaría el 0-1, obra del yanqui Nick Markanich, de gran cabezazo desde el área pequeña, tras un buen centro desde la izquierda de Israel Suero. Sonaron las palmas en la Ciudad Deportiva de Buñol. Había bastantes seguidores albinegros. Solo un minuto después de ese 0-1, el joven ariete local Paco Cortés estuvo a punto de empatar. No fue así y, en el minuto 37, llegó el 0-2 de soberbio taconazo del bigoleador, que se reivindicó como un verdadero 9.

La definición del americano, el trabajo de Suero, Gonzalo Pastor y Doué, más la buena sincronización defensiva, fueron clave en un primer periodo que acabó con el mencionado 0-2. Y la segunda parte arrancó con un cambio en las filas albinegras. David Flakus se quedó en el vestuario y de extremo izquierdo improvisó el madrileño Lucas Alcázar.

Nick Markanich pone la firma a una brillante victoria del Castellón ante el Levante (0-2) / JUAN FRANCISCO ROCA

A por más

En el arranque de la segunda parte, el Levante tuvo más llegada al área rival, al menos en el arranque. Llegada, pero con la pólvora mojada. El CD Castellón fue madurando. Recuperó la posesión de balón, pero al igual que en la primera parte le costó llegar y rematar.

Debutó otro canterano (Guillem Terma) y Alberto Jiménez en el minuto 78, tras una falta, tuvo en sus botas el 0-3, pero el meta local Álex Primo rechazó a saque de esquina. Y poco después, Markanich acarició el triplete, pero el aquero también se la sacó. Los ocho últimos minutos se jugaron con cuatro chavales del B en el once: Álex Alzira, Álex Alzira, Guillem Terma y Miguelón Ferrer.

La última estación de esta pretemporada llevará al CD Castellón hasta la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta, este sábado a las 19.30 horas. Parada y fonda. El siguiente partido ya será oficial. El sábado, día 16 contra el Racing de Santander, en la capital cántabra (17.00 horas).