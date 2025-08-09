El Castellón no se queda en los 13 fichajes: el refuerzo que busca ahora

El CD Castellón encara las últimas semanas del mercado estival de fichajes con la mayoría de los deberes hechos. El club albinegro ha reforzado todas las líneas, pero afina para mejorar aún más algunas posiciones. A la inminente llegada del lateral Tincho, procedente del filial del Celta de Vigo, puede unirse en breve otro refuerzo: un mediapunta.

La dirección deportiva planea, desde hace semanas, incorporar a otro futbolista a la siempre decisiva zona del enganche. Por ello, y con independencia de la continuidad del cotizado Álex Calatrava, el Castellón lleva tiempo peinando el mercado en esas posiciones. El club quiere más dinamita en la media punta, donde ya cuenta con varios de los puntales de su plantilla. Además del mentado Cala, por ahí se mueve otro de los jugadores más eficaces del último curso, como es el caso de Isra Suero.

Cala, caso aparte

La intención del Castellón de reforzar esa posición existe desde el comienzo del verano, pasara lo que pasara con Calatrava. El buen hacer del mediapunta zurdo de los albinegros provocó que su nombre se ubicara en el escaparate desde el pasado mercado de invierno. Ya entonces el club que preside Haralabos Voulgaris señaló la cláusula de rescisión (de cinco millones de euros) a los interesados.

Cala, de 25 años, empezó el verano más fuera que dentro, pero el paso de las semanas ha virado la inercia. El Castellón no se ha movido en sus pretensiones y ninguna de las ofertas se ha concretado. De hecho, y como publicó este diario semanas atrás, la entidad está preparada para renovar al jugador y aumentarle así la cláusula.

Sería la segunda renovación de Calatrava, que llegó al SkyFi Castalia el pasado verano procedente del filial del Atlético de Madrid y pronto se convirtió en uno de los futbolistas revelación del campeonato. El club orellut anduvo rápido para mejorar su contrato en cuanto empezó a destacar; y ese movimiento otoñal le ha permitido, después, tener las mejores cartas en la partida del verano.

Por dentro

Varios de los fichajes que ha realizado el Castellón son futbolistas de ataque. Uno de ellos, el extremo Pablo Santiago, ha sido utilizado por dentro, como delantero, en algunos amistosos. Además, el punta David Flakus regresó de su periodo a préstamo en el Real Murcia. El esloveno es uno de los futbolistas del Castellón con cartel en el mercado aunque, como en los casos anteriores, el club albinegro no va a regalarlo.