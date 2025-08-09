El Castellón supera al Albacete y afianza la ilusión en el cierre de la pretemporada (0-1)

Una victoria más para echar el cierre a la pretemporada. El Castellón consiguió otro triunfo convincente ante un adversario de su liga como el Albacete. Un solitario gol de Salva Ruiz marcó la diferencia en un partido de claro color albinegro.

El técnico Johan Plat dispuso de un equipo reconocible y totalmente renovado respecto duelo del pasado viernes en la Ciudad Deportiva de Buñol frente al Levante. Así, los albinegros, ayer estrenando la cuarta equipación, íntegramente de rosa, formaron con Amir en portería; Mellot en el lateral derecho, Salva Ruiz en el costado izquierdo de la defensa, y Brignani y Sienra como pareja de centrales en el eje de la línea defensiva.

Barri y Gerenabarrena actuaron en el doble pivote, con Mabil y Cipenga en bandas; mientras que Cala hizo de enganche por detrás de Ousmane Camara, que salió como punta de referencia. El encuentro arrancó con un dominio alterno, eso sí, la primera ocasión de peligro corrió a cargo de los de Plat, en un remate de cabeza de Brignani en una acción a balón parado, un córner servido por Gerenabarrena. Bien es cierto que los manchegos también dispusieron de algún acercamiento sobre el arco de Amir Abedzadeh, eso sí, el balón era de los visitantes.

Ante la ausencia de oportunidades claras Mabil produjo otra aproximación ofensiva, en un balón servido por Mellot que el internacional australiano envió excesivamente elevado. Pasaban los minutos y el Castellón se reafirmaba como dueño del partido de forma progresiva. Se alcanzaba el ecuador del primer tiempo cuando Calatrava se sacó un zurdazo desde fuera del área, pero el meta local Mariño atrapó el cuero, aunque con cierta dificultad.

Superioridad albinegra

Y no fue la única ocasión en la que el meta local tuvo que sacar la mano a pasear. Pasada la primera media hora de juego Camara rozó el gol con un tiro raso y cruzado que atrapó, con seguridad, Mariño. No era capaz el Albacete de superar el entramado defensivo del Castellón, todo lo contrario que los albinegros, que atacaron, especialmente por la banda derecha, en la que tanto Mellot como Mabil percutieron una y otra vez.

Once inicial del CD Castellón en Albacete. / CD CASTELLÓN

En el descanso Plat únicamente efectuó una permuta, dando entrada a Mamah por Cipenga. Precisamente fue el nigeriano quien firmó las primeras ocasiones albinegras en la segunda parte. La primera, a los diez minutos de la reanudación, en un disparo interceptado por un zaguero local, y la segunda, más clara, en un tiro cruzado que atrapó, de forma providencial, el arquero Mariño.

Gol en la segunda parte

Y tanto iba el cántaro a la fuente que se rompió en mil pedazos al cuarto de hora del segundo acto. Un centro desde la banda derecha lo bajó Camara antes de que Salva Ruiz empalmara el balón con pierna izquierda para llevar el balón al fondo de las mallas.

Lance del juego entre el Albacete y el Castellón. / Albacete Balompié.

Por momentos, al menos en labores ofensivas, solo había un amo y señor en el verde, solo el Castellón era capaz de asomarse al área contraria. La ventaja era mínima pero el control orellut, un escenario que no mutó con los cambios, con la entrada de Flakus, Lucas Alcázar, Lottin, o los canteranos Nico Font, Arapio o Yeray Izquierdo. Se acabaron las pruebas, la próxima cita será la del debut liguero.